Электронная коммерция в интернете

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Статья: Развитие СТАРТАПА (Опубликовано 27.11.2016)
Две  схемы начинания стартапа: - разработка собственного решения параллельно с разработкой на условиях аутсорсинга;
Статья: Регистрация ЮЛ, ИП в качестве резидента Парка Высоких Технологий/ А.А. Бекиш (Опубликовано 02.06.2016)
По состоянию на август 2015 года 
Статья: Пример анализа безопасности Веб-сервисов (Опубликовано 01.02.2016)
Подобно политикам, которые могут быть высокоуровневыми или крайне детализированными, анализ риска может быть осуществлен с различными степенями детализации. В настоящем подпункте предоставлено обсуждение высоких уровней веб-сервисов, новой технологии, которая имеет значение для многих компаний, предоставляющих финансовые услуги, и других компаний, использующих Интернет для бизнеса. Данный пример анализа является иллюстративным и не должен рассматриваться в качестве конкретной рекомендации для обеспечения безопасности. Как отмечается на протяжении всего данного примера, каждая организация должна составить свое собственное определение риска и безопасности на основе своих конкретных политик и потребностей бизнеса.
Новость: C 1 января 2016 года интернет-магазины остались без УСН в Беларуси (Опубликовано 21.01.2016)
С 1 января 2016 г. установлен запрет на применение УСН в отношении:
Новость: C 1 января 2016 года любители азартных игр в Беларуси платят налоги (Опубликовано 06.01.2016)
 Ставка подоходного налога с физических лиц устанавливается в размере 4 процентов в отношении доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), полученных физическими лицами от организаторов азартных игр – юридических лиц Республики Беларусь.
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Законы электронной коммерции

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