Электронная коммерция в интернете

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(Опубликовано 01.02.2016)

Подобно политикам, которые могут быть высокоуровневыми или крайне детализированными, анализ риска может быть осуществлен с различными степенями детализации. В настоящем подпункте предоставлено обсуждение высоких уровней веб-сервисов, новой технологии, которая имеет значение для многих компаний, предоставляющих финансовые услуги, и других компаний, использующих Интернет для бизнеса. Данный пример анализа является иллюстративным и не должен рассматриваться в качестве конкретной рекомендации для обеспечения безопасности. Как отмечается на протяжении всего данного примера, каждая организация должна составить свое собственное определение риска и безопасности на основе своих конкретных политик и потребностей бизнеса.