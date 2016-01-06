Образцы документов для интернет магазина
Законы электронной коммерции
Электронная коммерция в интернете
Наш сайт - об электронной коммерции в России и Республике Беларусь, а также о законах IT. В законодательстве стран СНГ существует множество разрозненных нормативно-правовых актов, которые достаточно сложно самостоятельно разыскать обычному предпринимателю, решившему заняться электронной коммерцией.
На нашем портале Вы найдете самую полную подборку законов, образцов документов для интернет-магазинов (договора, пользовательские соглашения, политики конфиденциальности, публичные оферты) в соответствии с законодательством России и Республики Беларусь, теоретические материалы, а также практические советы ИТ-предпринимателям.
Наши клиенты интересуются дропшиппингом, хотят узнать, в чем плюсы и минусы ИП, ЧУП и ООО, ищут, как зарегистрировать товарный знак, а также как создать ооо и организовать электронный документооборот
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