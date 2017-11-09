Интернет-магазин и персональные данные: рекомендации Роскомнадзора

Интернет-магазины должны получать согласие пользователей, если правоотношения с пользователем не оформлены в виде акцепта публичной оферты либо в виде иных форм договорных отношений.

Получение согласия на обработку персональных данных может быть получено посредством проставления «галочки» пользователем в соответствующей веб-форме.

Однако в случае обработки биометрических и специальных категорий персональных данных, а также при передаче на территорию государства, не обеспечивающего адекватную защиту персональных данных, согласие должно быть оформлено в письменной форме. Список стран, обеспечивающих адекватную защиту персональных данных, опубликован на Портале персональных данных.

Интернет-магазины, осуществляющие обработку персональных данных покупателей, обязаны разместить на своем сайте документ, определяющий политику оператора в отношении обработки персональных данных, а также обеспечить локализацию персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТОРОНАМИ КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ЗАЩИТЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АДЕКВАТНУЮ ЗАЩИТУ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Австралия - Австралийский союз

Аргентинская Республика

Государство Израиль

Государство Катар

Канада

Королевство Марокко

Малайзия

Мексиканские Соединенные Штаты

Монголия

Новая Зеландия

Республика Ангола

Республика Бенин

Республика Кабо-Верде

Республика Казахстан

Республика Коста-Рика

Республика Корея

Республика Мали

Республика Перу

Республика Сингапур

Тунисская Республика

Республика Чили

Южно-Африканская Республика

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ , ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПОЛИТИКУ ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

Основные понятия:

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

– любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе:

– любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор;

запись;

систематизацию;

накопление;

хранение;

уточнение (обновление, изменение);

извлечение;

использование;

передачу (распространение, предоставление, доступ);

обезличивание;

блокирование;

удаление;

уничтожение.

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

Примерная структура Политики конфиденциальности (рекомендации Роскомнадзора)

1.Общие положения

В указанном разделе рекомендуется описать назначение Политики, а также включить основные понятия, используемые в ней (обработка персональных данных, оператор, субъект персональных данных, конфиденциальность персональных данных и т.д.), перечислить основные права и обязанности оператора и субъекта (ов) персональных данных.

2.Цели сбора персональных данных

Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

Цели обработки персональных данных могут происходить, в том числе, из анализа правовых актов, регламентирующих деятельность оператора, целей фактически осуществляемой оператором деятельности, а также деятельности, которая предусмотрена учредительными документами оператора, и конкретных бизнес-процессов оператора в конкретных информационных системах персональных данных (по структурным подразделениям оператора и их процедурам в отношении определенных категорий субъектов персональных данных).

3.Правовые основания обработки персональных данных

Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми оператор осуществляет обработку персональных данных.

В качестве правового основания обработки персональных данных могут быть указаны:

федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью оператора;

уставные документы оператора;

договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных;

согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям оператора).

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не может служить правовым основанием обработки персональных данных оператором, поскольку указанный Закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, а также закрепляет требования, предъявляемые к операторам при обработке персональных данных.

4.Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям[1] обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

К категориям субъектов персональных данных могут быть отнесены, в том числе:

работники оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, а также родственники работников;

клиенты и контрагенты оператора (физические лица);

представители/работники клиентов и контрагентов оператора (юридических лиц).

В рамках каждой из категорий субъектов и применительно к конкретным целям рекомендуется перечислить все обрабатываемые оператором персональные данные, а также, если применимо, отдельно описать все случаи обработки специальных категорий персональных данных и биометрических персональных данных.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

В данном разделе рекомендуется указывать перечень действий, совершаемых оператором с персональными данными субъектов, а также используемые оператором способы обработки персональных данных и сроки обработки персональных данных.

В случае необходимости взаимодействия с третьими лицами в рамках достижения целей обработки персональных данных рекомендуется указывать условия передачи персональных данных в адрес третьих лиц (например, наличие договора поручения на обработку персональных данных[2]), в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации (трансграничная передача). При этом рекомендуется указать конкретное наименование и местонахождение соответствующих третьих лиц, цели осуществляемой (трансграничной) передачи, объем передаваемых персональных данных, перечень действий по их обработке, способы и иные условия обработки, включая требования к защите обрабатываемых персональных данных.

Кроме того, оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Также рекомендуется указывать сведения о соблюдении требований конфиденциальности персональных данных, установленных ст. 7 Федерального закона «О персональных данных», а также информацию о принятии оператором мер, предусмотренных ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».

Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.

Хранение персональных данных рекомендуется осуществлять в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

Рекомендуется указывать сроки[3] хранения персональных данных.

При осуществлении хранения персональных данных оператор персональных данных обязан использовать базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона "О персональных данных".

Рекомендуется указывать иные условия хранения персональных данных, в том числе, при обработке персональных данных без использования средств автоматизации.

6.Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным

В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена, соответственно[4].

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если:

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или иными федеральными законами;

иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных.

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу последнего[5].

Рекомендуется включить в Политику регламент(ы) реагирования на запросы/обращения субъектов персональных данных и их представителей, уполномоченных органов по поводу неточности персональных данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа субъекта персональных данных к своим данным, а также соответствующие формы запросов/обращений.

[1] Ст. 6 № 152-ФЗ «О персональных данных» [2] Ч. 3 ст. 6 № 152-ФЗ «О персональных данных» [3] Конкретная дата (число, месяц, год) и основание (условие), наступление которого повлечет прекращение обработки персональных данных. [4] Ст. 21 № 152-ФЗ «О персональных данных» [5] Ст. 20 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Политика конфиденциальности образец

По материалам сайта Роскомнадзора

Напоминаем про штрафы с 1 июля 2017 года

Статья 13.11 КоАП Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных

1. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка персональных данных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до семидесяти пяти тысяч рублей.

3. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

4. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

5. Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, требования субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до сорока пяти тысяч рублей.

6. Невыполнение оператором при обработке персональных данных без использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных сохранность персональных данных при хранении материальных носителей персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или случайный доступ к персональным данным, их уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение либо иные неправомерные действия в отношении персональных данных, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

7. Невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом, предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обезличиванию персональных данных либо несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию персональных данных -