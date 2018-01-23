Регистрация домена .BY и .БЕЛ

Порядок регистрации доменных имен в зонах .by и .бел регулируется Инструкцией о порядке регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет, утвержденная приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 18.06.2010 N 47 (ред. от 28.11.2016 года).

администратор домена - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, заключившие договор на регистрацию доменного имени и осуществляющие администрирование домена либо к которым в порядке, установленном настоящей Инструкцией, перешли права на администрирование домена.

администрирование домена - реализация администратором домена полномочий по его использованию в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе по передаче прав на администрирование домена, отказу от этих прав, трансферу, изменению информации для делегирования домена;

делегирование домена - передача регистратором в национальную доменную зону, а также последующее использование информации о домене и серверах доменных имен (DNS), обеспечивающих его функционирование, их сетевых адресах;

доменная зона - область иерархического пространства доменных имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем;

доменное имя (домен) - символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с международными правилами адресации сети Интернет, предназначенное для поименованного обращения к интернет-ресурсу администратора домена и соответствующее определенному сетевому адресу.

Как зарегистрировать домен .BY и .БЕЛ

Доменное имя в доменной зоне ". by" должно содержать не менее двух и не более шестидесяти трех букв латинского алфавита, цифр, символов "дефис" ("-"), не должно начинаться, заканчиваться символом "дефис" ("-"), а также содержать символ "дефис" ("-") в третьей и четвертой позициях одновременно.

Доменное имя в доменной зоне ".бел" формулируется с использованием букв белорусского или русского алфавита, цифр, символов "дефис" ("-") и "апостроф" ("'"), которые при их переводе в латинскую транслитерацию составляют в совокупности не менее двух и не более шестидесяти трех букв, цифр, символов, и не должно начинаться и заканчиваться символами "дефис" ("-") и (или) "апостроф" ("'").

1. Договора на регистрацию доменных имен заключаются непосредственно с регистраторами. С 1 марта 2017 г. регистраторы утратили право привлекать третьих лиц для поиска клиентов и заключения с ними договоров на регистрацию доменных имен.

Исключение - заключение договоров с нерезидентами. Регистратор имеет право поручать иностранным организациям заключать договоры, предусматривающие регистрацию доменных имен в зонах .by и .бел в отношении заявителей-нерезидентов.

2.Для регистрации домена в национальной доменной зоне заявитель подает регистратору заявку и заключает с ним договор на регистрацию доменного имени. Договор можно заключить сразу на один или два года. Только после всех указанных действий регистратор будет обязан зарегистрировать домена.

Договоры на регистрацию с заявителями - юридическими лицами Республики Беларусь, индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь, а также физическими лицами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, заключаются и исполняются непосредственно регистратором.

3. При выборе доменного имени заявителю следует избегать названий, тождественных или сходных до степени смешения с наименованиями зарегистрированных средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.

Запрещено регистрировать не только доменные имена, абсолютно совпадающие с не принадлежащими заявителю фирменными наименованиями, товарными знаками и географическими указаниями, но и те домены, которые могут быть восприняты сходными до степени смешения с чужими средствами индивидуализации.

4.Обязательство регистратора по регистрации доменного имени по договору на регистрацию возникает с момента получения регистратором надлежаще оформленной заявки заявителя и оплаты за регистрацию домена.

Регистратор в день возникновения обязательства по регистрации доменного имени регистрирует доменное имя посредством внесения в реестр сведений о домене и его администраторе.

5.В заявке на регистрацию доменного имени заявитель обязан указать следующие достоверные сведения, подлежащие внесению регистратором в реестр:

физическое лицо - фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия (при наличии) и номер, идентификационный номер (при наличии), дата выдачи, наименование выдавшего органа), адрес электронной почты, контактный телефон;

индивидуальный предприниматель - сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, а также сведения о государственной регистрации (регистрационный или иной идентификационный номер, наименование органа (организации), осуществившего государственную регистрацию, дата регистрации, номер решения (при наличии));

юридическое лицо - полное наименование, место нахождения, сведения о государственной регистрации (регистрационный или иной идентификационный номер, наименование органа (организации), осуществившего государственную регистрацию, дата регистрации, номер решения (при наличии)), учетный номер плательщика (при наличии), адрес электронной почты, контактный телефон.

6.Права на администрирование домена возникают с момента внесения в реестр сведений о домене и его администраторе и действуют в течение срока действия регистрации доменного имени.

Срок действия регистрации доменного имени составляет по выбору заявителя один или два года.

Окончание срока действия договора на регистрацию определяется окончанием срока действия регистрации доменного имени.

7. Администратор домена обязан:

использовать доменное имя для поименованного обращения к интернет-ресурсу администратора домена;

информировать регистратора обо всех изменениях сведений об администраторе домена, внесенных в реестр, в срок не позднее семи дней с момента таких изменений;

в трехдневный срок по запросу регистратора и (или) администратора национальной доменной зоны представить документы, подтверждающие достоверность сведений об администраторе домена, внесенных в реестр (включая документ, удостоверяющий личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы о государственной регистрации (при необходимости выписка из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения (регистрации)) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

не позднее дня, следующего за днем получения от администратора соответствующего домена третьего и последующих уровней сведений, подлежащих внесению в реестр, передавать такие сведения регистратору;

выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящей Инструкцией и договором на регистрацию.

Администратор домена обязан использовать доменное имя, однако Инструкция не наделяет администратора национальной доменной зоны правом напрямую исключать из реестра доменные имена при несовпадении фактического и юридического администратора домена.

Регистрация доменных имен осуществляется в целях их дальнейшего использования для поименованного обращения к интернет-ресурсу администратора домена.

Требования к регистраторам:

а) стоимость чистых активов регистратора должна составлять в эквиваленте не менее 30000 евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на первое число первого месяца квартала, в котором заключается соглашение о взаимодействии с администратором национальной доменной зоны, а также в течение всего периода осуществления деятельности по регистрации доменных имен;

б) на дату заключения соглашения о взаимодействии, а также в течение всего периода осуществления деятельности по регистрации доменных имен комплекс программно-технических средств регистратора должен соответствовать требованиям Инструкции.

Перечень регистрторов на сайте cctld.by

При разрешении споров, связанных с очередностью возникновения (приобретения) прав на регистрацию (администрирование) доменного имени, при прочих равных условиях приоритет определяется по дате и времени совершения заявителем всех необходимых действий, т.е. по дате и времени получения регистратором заявки на регистрацию и оплаты.

Порядок передачи прав на администрирование домена.

Права на администрирование домена могут быть переданы администратором домена иному лицу:

а) по договору о передаче (уступке) таких прав;

б) на основании решения суда;

в) по наследству;

г) в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица.

Для внесения в реестр сведений о передаче прав на администрирование домена по договору администратор домена представляет регистратору заявку на передачу прав на администрирование домена, а также сведения о договоре передачи (уступки) прав на администрирование домена (дата заключения и номер договора, сведения о лицах, подписавших договор, а также документах, подтверждающих их полномочия), а лицо, которому передаются эти права, - заявку, содержащую согласие на принятие таких прав по договору передачи (уступки) прав на администрирование домена, а также сведения о себе.

Регистратор вправе самостоятельно истребовать экземпляр договора передачи (уступки) прав на администрирование домена для внесения в реестр сведений об изменении администратора домена. Следует отметить, что большинство регистраторов предлагают готовые формы договоров уступки, что значительно упрощает процедуру передачи прав на администрирование домена.

Наследование прав на администрирование доменного имени:

а) переход прав по наследству возможен в случае вступления в наследство и представления регистратору наследником доказательств такого вступления в пределах срока действия регистрации домена;

б) возможно принятие мер по охране прав на администрирование домена и управлению им в составе наследства. Например, заинтересованное лицо может просить о продлении срока регистрации доменного имени до вступления в наследство.

Приостановление администрирования (делегирования) доменного имени при выявлении нарушений.

По общему правилу при наличии сведений о нарушениях, связанных с регистрацией и (или) использованием домена, уведомление о выявленных нарушениях регистратору без наличия судебных постановлений вправе направлять суды и государственные органы, в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.

Срок на устранение нарушения - 7 дней с момента получения уведомления/информации о нарушениях.

Таким образом, государственные органы и суды вправе направлять регистратору уведомление о выявленных нарушениях даже при отсутствии соответствующего судебного постановления.

Дополнительное основание исключения доменного имени из реестра.

Администратор национальной доменной зоны вправе исключить доменное имя из реестра в случае выявления факта повторного нарушения в отношении одного и того же доменного имени со стороны администратора домена (в течение 12 месяцев подряд после информирования регистратором об устранении предыдущего нарушения).

Возможность осуществления функций регистратора техническим администратором национальной доменной зоны в случае ликвидации регистратора.

Если в течение 15 дней с момента получения уведомления о ликвидации регистратора и необходимости трансфера домена администраторы доменов не успели сменить регистратора, его функции может осуществлять технический администратор национальной доменной зоны в период срока действия регистрации таких доменов.

Порядок регистрации доменов третьего и последующих уровней.

Для регистрации домена третьего и последующих уровней в национальной доменной зоне заявитель заключает с администратором домена второго или вышестоящего уровня договор на обеспечение функционирования доменного имени.

Регистрация нижестоящих доменов в национальной доменной зоне осуществляется при условии представления администратором соответствующего домена второго уровня регистратору достоверных сведений:

а) о домене;

б) администраторе нижестоящего домена в определенном объеме;

в) договоре (дата заключения и номер договора, срок действия, сведения о лице, подписавшем договор от имени заявителя)