Коммерческая тайна в Беларуси и Российской Федерации: сравнительная таблица

Нормы законодательства Республика Беларусь Российская Федерация

Закон Закон Республики Беларусь от 05.01.2013 N 16-З (ред. от 17.07.2018) "О коммерческой тайне" Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.04.2018 N 86-ФЗ)

коммерческая тайна сведения любого характера (технического, производственного, организационного, коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), соответствующие требованиям настоящего Закона, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны; режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду

информация, составляющая коммерческую тайну Информация (сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах) охраняется в качестве нераскрытой информации, если она составляет служебную тайну или коммерческую тайну. В отношении информации может быть установлен режим коммерческой тайны при условии, что составляющие ее сведения не являются общеизвестными или легкодоступными третьим лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями, имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности третьим лицам, не являются объектами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и не отнесены в установленном порядке к государственным секретам. Режим коммерческой тайны считается установленным после определения состава сведений, подлежащих охране в режиме коммерческой тайны, и принятия лицом, правомерно обладающим такими сведениями, совокупности мер, необходимых для обеспечения их конфиденциальности. сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну 1)содержащиеся в учредительных документах юридического лица, а также внесенные в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 2)содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности; 3) являющиеся врачебной, адвокатской, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайной; 4) о недвижимом имуществе, правах и ограничениях (обременениях) прав на недвижимое имущество, содержащиеся в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 5)о составе имущества государственных юридических лиц и юридических лиц, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству; 6) об использовании средств республиканского и (или) местных бюджетов; 7) о состоянии окружающей среды, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих или способных оказать негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и населения в целом; 8) о подлежащих уплате суммах налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей; 9) о численности и составе работников, об условиях и охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также о наличии свободных рабочих мест (вакансий); о задолженности нанимателей по выплате заработной платы и по социальным выплатам; о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; об условиях аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации и конкурсов по передаче принадлежащих Республике Беларусь или ее административно-территориальной единице акций открытых акционерных обществ в доверительное управление, в том числе с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления, а также о проданных объектах приватизации, об условиях их продажи и о покупателях; о финансовом состоянии лица, предоставляемые в соответствии с требованиями законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве); иные сведения, определенные законодательными актами. 1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры; 2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности; 3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов; 4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; 5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест; 6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам; 7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности; 9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации; 10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица; 11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну изменять или отменять режим коммерческой тайны; 2)изменять состав сведений, составляющих коммерческую тайну; 3) использовать сведения, составляющие коммерческую тайну; 4) разрешать или запрещать доступ других лиц к коммерческой тайне, изменять порядок и условия доступа к ней, если иное не установлено настоящим Законом и иными законодательными актами; 5) распоряжаться сведениями, составляющими коммерческую тайну; 6) применять предусмотренные гражданским законодательством способы защиты от действий (бездействия) лиц, нарушающих режим коммерческой тайны или создающих угрозу такого нарушения. Владелец коммерческой тайны может передать все или часть сведений, составляющих коммерческую тайну, другому лицу по договору, обязательным условием которого является обеспечение конфиденциальности передаваемых сведений. Владелец коммерческой тайны обязан поддерживать установленный им режим коммерческой тайны, принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну. Для выполнения этих обязанностей владелец коммерческой тайны вправе: требовать от лиц, в том числе от государственных органов, получивших доступ к коммерческой тайне, исполнения предусмотренных настоящим Законом и (или) договором обязательств по соблюдению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну; требовать от лиц, получивших возможность ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну, в результате случайности либо действий других лиц, которые не имели права предоставлять доступ к коммерческой тайне, соблюдения конфиденциальности этих сведений; совершать иные действия для обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну. 1) устанавливать, изменять, отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с настоящим Федеральным законом и гражданско-правовым договором; 2) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации; 3) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации; 4) требовать от юридических лиц, физических лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена информация, составляющая коммерческую тайну, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности; 5) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, совершенных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации; 6) защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя ограничение доступа к коммерческой тайне путем установления порядка обращения с носителями коммерческой тайны, а также контроля за соблюдением такого порядка; учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне; регулирование отношений, связанных с доступом работников к коммерческой тайне, на основании трудового договора (контракта), а также на основании обязательства о неразглашении коммерческой тайны, дополнительно заключаемого по требованию нанимателя с работником, получающим доступ к коммерческой тайне; регулирование отношений, связанных с доступом контрагентов к коммерческой тайне, на основании гражданско-правового договора; определение работников, ответственных за принятие мер по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну. Владелец коммерческой тайны вправе применять не запрещенные законодательством технические средства и методы защиты информации, а также другие меры, не противоречащие законодательству. Работник имеет право обжаловать в судебном порядке принятие или изменение нанимателем отдельных мер по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, ограничивающих его права. Владелец коммерческой тайны может на носителях коммерческой тайны применять гриф "Коммерческая тайна" с указанием владельца коммерческой тайны (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для физических лиц - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина и место его жительства). Носители коммерческой тайны, предоставляемые по требованию государственных органов и иных лиц, должны быть идентифицированы владельцем коммерческой тайны путем нанесения грифа "Коммерческая тайна" с указанием ее владельца (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для физических лиц - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина и место его жительства). Особенности компьютерных сведений, составляющих коммерческую тайну, то целесообразно принять следующие меры: - идентифицировать и обозначить компьютерную информацию как относящуюся к коммерческой тайне. Для этого используются видимые и невидимые обозначения (метки) с указанием владельца; - хранить такую информацию только на служебных компьютерах (ни в коем случае - на компьютерах работников); - установить на компьютеры, в которых содержатся сведения, относящиеся к коммерческой тайне, компьютерные программы, которые будут шифровать доступ к указанным сведениям. Также нужно отслеживать и в случае необходимости ограничивать их использование (доступ, прочтение), копирование, пересылку, фиксировать изменение состава, даты, факты ознакомления лиц, имеющих право работать со сведениями, составляющими коммерческую тайну, и т.п.; - не подключать компьютеры, в которых содержатся сведения, относящиеся к коммерческой тайне, к интернету и локальным сетям, к которым имеют доступ посторонние лица; - сделать невозможным копирование информации с компьютера на какой-либо носитель. Для этого убрать дисководы, разъемы для флешек и т.д.; - установить видеозапись процесса работы со сведениями, составляющими коммерческую тайну. 1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства). Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой информации, другие не противоречащие законодательству Российской Федерации меры.

работодатель обязан: 1) ознакомить работников, которым доступ к коммерческой тайне необходим для выполнения трудовых (служебных) обязанностей, с категориями сведений, составляющих коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведений, составляющих коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ (без раскрытия содержания этих сведений); 2)ознакомить работников, получающих доступ к коммерческой тайне, с установленным им режимом коммерческой тайны и мерами ответственности за его нарушение, а также за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведений, составляющих коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ; 3)создать работникам необходимые условия для соблюдения установленного им режима коммерческой тайны; 4)осуществлять иные действия, предусмотренные Законом и иными законодательными актами. 1) ознакомить под расписку работника, доступ которого к этой информации, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, необходим для исполнения данным работником своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну; 2) ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение; 3) создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны.

работник обязан: 1)соблюдать установленный нанимателем режим коммерческой тайны, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведения, составляющие коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, и не использовать сведения, составляющие коммерческую тайну, в целях, не связанных с выполнением трудовых (служебных) обязанностей; 2)незамедлительно сообщать нанимателю о допущенных ими либо ставших известными им фактах незаконного ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведениями, составляющими коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, фактах незаконного использования этих сведений, фактах разглашения или угрозы разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведений, составляющих коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, а также о требованиях доступа к коммерческой тайне со стороны государственных органов и иных лиц; 3)подписать по требованию нанимателя обязательство о неразглашении коммерческой тайны; 4)передать нанимателю при прекращении трудового договора (контракта) находящиеся у них носители коммерческой тайны. 1) выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны; 2) не разглашать эту информацию, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных целях в течение всего срока действия режима коммерческой тайны, в том числе после прекращения действия трудового договора; 3) возместить причиненные работодателю убытки, если работник виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну и ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 4) передать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании работника и содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну.