Коммерческая тайна в Беларуси и Российской Федерации: сравнительная таблица
|
Нормы законодательства
|
Республика Беларусь
|
Российская Федерация
|
Закон
|
Закон Республики Беларусь от 05.01.2013 N 16-З
(ред. от 17.07.2018)
"О коммерческой тайне"
|
Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.04.2018 N 86-ФЗ)
|
коммерческая тайна
|
сведения любого характера (технического, производственного, организационного, коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), соответствующие требованиям настоящего Закона, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны;
|
режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду
|
информация, составляющая коммерческую тайну
|
Информация (сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах) охраняется в качестве нераскрытой информации, если она составляет служебную тайну или коммерческую тайну.
В отношении информации может быть установлен режим коммерческой тайны при условии, что составляющие ее сведения не являются общеизвестными или легкодоступными третьим лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями, имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности третьим лицам, не являются объектами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и не отнесены в установленном порядке к государственным секретам. Режим коммерческой тайны считается установленным после определения состава сведений, подлежащих охране в режиме коммерческой тайны, и принятия лицом, правомерно обладающим такими сведениями, совокупности мер, необходимых для обеспечения их конфиденциальности.
|
сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;
|
Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну
|
1)содержащиеся в учредительных документах юридического лица, а также внесенные в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
2)содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
3) являющиеся врачебной, адвокатской, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайной;
4) о недвижимом имуществе, правах и ограничениях (обременениях) прав на недвижимое имущество, содержащиеся в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
5)о составе имущества государственных юридических лиц и юридических лиц, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству;
6) об использовании средств республиканского и (или) местных бюджетов;
7) о состоянии окружающей среды, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих или способных оказать негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и населения в целом;
8) о подлежащих уплате суммах налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей;
9) о численности и составе работников, об условиях и охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также о наличии свободных рабочих мест (вакансий);
о задолженности нанимателей по выплате заработной платы и по социальным выплатам;
о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
об условиях аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации и конкурсов по передаче принадлежащих Республике Беларусь или ее административно-территориальной единице акций открытых акционерных обществ в доверительное управление, в том числе с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления, а также о проданных объектах приватизации, об условиях их продажи и о покупателях;
о финансовом состоянии лица, предоставляемые в соответствии с требованиями законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве);
иные сведения, определенные законодательными актами.
|
1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам;
7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
|
Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну
|
2)изменять состав сведений, составляющих коммерческую тайну;
3) использовать сведения, составляющие коммерческую тайну;
4) разрешать или запрещать доступ других лиц к коммерческой тайне, изменять порядок и условия доступа к ней, если иное не установлено настоящим Законом и иными законодательными актами;
5) распоряжаться сведениями, составляющими коммерческую тайну;
6) применять предусмотренные гражданским законодательством способы защиты от действий (бездействия) лиц, нарушающих режим коммерческой тайны или создающих угрозу такого нарушения.
Владелец коммерческой тайны может передать все или часть сведений, составляющих коммерческую тайну, другому лицу по договору, обязательным условием которого является обеспечение конфиденциальности передаваемых сведений.
Владелец коммерческой тайны обязан поддерживать установленный им режим коммерческой тайны, принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну. Для выполнения этих обязанностей владелец коммерческой тайны вправе:
требовать от лиц, в том числе от государственных органов, получивших доступ к коммерческой тайне, исполнения предусмотренных настоящим Законом и (или) договором обязательств по соблюдению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну;
требовать от лиц, получивших возможность ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну, в результате случайности либо действий других лиц, которые не имели права предоставлять доступ к коммерческой тайне, соблюдения конфиденциальности этих сведений;
совершать иные действия для обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.
|
1) устанавливать, изменять, отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с настоящим Федеральным законом и гражданско-правовым договором;
2) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации;
3) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации;
4) требовать от юридических лиц, физических лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена информация, составляющая коммерческую тайну, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности;
5) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, совершенных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации;
6) защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.
|
Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя
|
ограничение доступа к коммерческой тайне путем установления порядка обращения с носителями коммерческой тайны, а также контроля за соблюдением такого порядка;
учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне;
регулирование отношений, связанных с доступом работников к коммерческой тайне, на основании трудового договора (контракта), а также на основании обязательства о неразглашении коммерческой тайны, дополнительно заключаемого по требованию нанимателя с работником, получающим доступ к коммерческой тайне;
регулирование отношений, связанных с доступом контрагентов к коммерческой тайне, на основании гражданско-правового договора;
определение работников, ответственных за принятие мер по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.
Владелец коммерческой тайны вправе применять не запрещенные законодательством технические средства и методы защиты информации, а также другие меры, не противоречащие законодательству.
Работник имеет право обжаловать в судебном порядке принятие или изменение нанимателем отдельных мер по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, ограничивающих его права.
Владелец коммерческой тайны может на носителях коммерческой тайны применять гриф "Коммерческая тайна" с указанием владельца коммерческой тайны (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для физических лиц - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина и место его жительства).
Носители коммерческой тайны, предоставляемые по требованию государственных органов и иных лиц, должны быть идентифицированы владельцем коммерческой тайны путем нанесения грифа "Коммерческая тайна" с указанием ее владельца (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для физических лиц - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина и место его жительства).
Особенности
компьютерных сведений, составляющих коммерческую тайну, то целесообразно принять следующие меры:
- идентифицировать и обозначить компьютерную информацию как относящуюся к коммерческой тайне. Для этого используются видимые и невидимые обозначения (метки) с указанием владельца;
- хранить такую информацию только на служебных компьютерах (ни в коем случае - на компьютерах работников);
- установить на компьютеры, в которых содержатся сведения, относящиеся к коммерческой тайне, компьютерные программы, которые будут шифровать доступ к указанным сведениям. Также нужно отслеживать и в случае необходимости ограничивать их использование (доступ, прочтение), копирование, пересылку, фиксировать изменение состава, даты, факты ознакомления лиц, имеющих право работать со сведениями, составляющими коммерческую тайну, и т.п.;
- не подключать компьютеры, в которых содержатся сведения, относящиеся к коммерческой тайне, к интернету и локальным сетям, к которым имеют доступ посторонние лица;
- сделать невозможным копирование информации с компьютера на какой-либо носитель. Для этого убрать дисководы, разъемы для флешек и т.д.;
- установить видеозапись процесса работы со сведениями, составляющими коммерческую тайну.
|
1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой информации, другие не противоречащие законодательству Российской Федерации меры.
|
работодатель обязан:
|
1) ознакомить работников, которым доступ к коммерческой тайне необходим для выполнения трудовых (служебных) обязанностей, с категориями сведений, составляющих коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведений, составляющих коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ (без раскрытия содержания этих сведений);
2)ознакомить работников, получающих доступ к коммерческой тайне, с установленным им режимом коммерческой тайны и мерами ответственности за его нарушение, а также за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведений, составляющих коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ;
3)создать работникам необходимые условия для соблюдения установленного им режима коммерческой тайны;
4)осуществлять иные действия, предусмотренные Законом и иными законодательными актами.
|
1) ознакомить под расписку работника, доступ которого к этой информации, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, необходим для исполнения данным работником своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну;
2) ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;
3) создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны.
|
работник обязан:
|
1)соблюдать установленный нанимателем режим коммерческой тайны, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведения, составляющие коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, и не использовать сведения, составляющие коммерческую тайну, в целях, не связанных с выполнением трудовых (служебных) обязанностей;
2)незамедлительно сообщать нанимателю о допущенных ими либо ставших известными им фактах незаконного ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведениями, составляющими коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, фактах незаконного использования этих сведений, фактах разглашения или угрозы разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведений, составляющих коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, а также о требованиях доступа к коммерческой тайне со стороны государственных органов и иных лиц;
3)подписать по требованию нанимателя обязательство о неразглашении коммерческой тайны;
4)передать нанимателю при прекращении трудового договора (контракта) находящиеся у них носители коммерческой тайны.
|
1) выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны;
2) не разглашать эту информацию, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных целях в течение всего срока действия режима коммерческой тайны, в том числе после прекращения действия трудового договора;
3) возместить причиненные работодателю убытки, если работник виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну и ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
4) передать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании работника и содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну.
|
Ответственность
|
За действия (бездействие), повлекшие незаконное ознакомление со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или за незаконное использование этих сведений, а также за разглашение коммерческой тайны физические и юридические лица, государственные органы и их должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательными актами.
Владелец коммерческой тайны вправе использовать в отношении любого лица, чьи действия (бездействие) нарушают его права или создают угрозу нарушения его прав, определенных настоящим Законом, способы защиты, предусмотренные законодательством.
В случае незаконного ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или незаконного использования этих сведений, а также разглашения коммерческой тайны физические и юридические лица, государственные органы и их должностные лица обязаны:
прекратить действия, связанные с незаконным ознакомлением со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или с незаконным использованием этих сведений, а также с разглашением коммерческой тайны;
возместить убытки (включая упущенную выгоду), причиненные владельцу коммерческой тайны в результате незаконного ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или незаконного использования этих сведений, а также разглашения коммерческой тайны.
Государственные органы и иные лица, получившие в соответствии с их требованием доступ к коммерческой тайне, несут перед владельцем коммерческой тайны ответственность за ее разглашение, а также за незаконное использование сведений, составляющих коммерческую тайну, лицами, которым они стали известны в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.
Контрагент, не обеспечивший в соответствии с условиями гражданско-правового договора конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну, обязан возместить владельцу коммерческой тайны убытки (включая упущенную выгоду), если иное не предусмотрено этим договором.
Лицо, правомерно обладающее секретом производства (ноу-хау), вправе потребовать от лица, незаконно его использующего, немедленного прекращения такого использования, а также вправе использовать иные способы защиты, предусмотренные законодательством.
2.1. Коммерческая тайна
Положение о коммерческой тайне организации, а также перечень сведений, составляющих коммерческую тайну организации, утверждаются руководством организации. Ознакомление работника с данными Положением и перечнем сведений проводит руководитель структурного подразделения организации при принятии решения о доступе его работника к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
Работник после ознакомления с указанными Положением и перечнем сведений подписывает обязательство о неразглашении коммерческой тайны (абз. 4 ст. 16 Закона о коммерческой тайне).
Отказ работника, которому для исполнения своих трудовых обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне, от подписания обязательства о неразглашении коммерческой тайны может служить основанием для прекращения трудового договора с ним (п. 6 ст. 47 ТК).
Прекращение доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну, не освобождает работника от принятых им обязательств по неразглашению коммерческой тайны организации.
2.1.1. Материальная ответственность
Условия и порядок возмещения ущерба, причиненного нанимателю разглашением коммерческой тайны организации, такие же, как и при ответственности за сохранность имущества
2.1.2. Гражданско-правовая ответственность
В случае незаконного ознакомления или незаконного использования, а также разглашения информации, которая составляет служебную тайну или коммерческую тайну, физические и юридические лица, государственные органы и их должностные лица обязаны возместить ее обладателю причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки обязательству о неразглашении коммерческой тайны, трудовому договору (контракту), и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору (ч. 2 п. 4 ст. 140 ГК).
Между тем в случае незаконного ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или незаконного использования этих сведений, а также разглашения коммерческой тайны физические и юридические лица, государственные органы и их должностные лица обязаны:
- прекратить действия, связанные с незаконным ознакомлением со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или с незаконным использованием этих сведений, а также с разглашением коммерческой тайны;
- возместить убытки (включая упущенную выгоду), причиненные владельцу коммерческой тайны в результате незаконного ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или незаконного использования этих сведений, а также разглашения коммерческой тайны (ч. 2 ст. 19 Закона о коммерческой тайне).
2.1.3. Дисциплинарная ответственность
Следует отметить, что работники обязаны хранить государственную и служебную тайну, не разглашать коммерческую тайну нанимателя, коммерческую тайну третьих лиц, к которой наниматель получил доступ (п. 10 ч. 1 ст. 53 ТК).
Дисциплинарная ответственность наступает за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей (совершение дисциплинарного проступка) (ст. 197 ТК).
За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
1) замечание (п. 1 ч. 1 ст. 198 ТК);
2) выговор (п. 2 ч. 1 ст. 198 ТК);
3) увольнение (п. 3 ч. 1 ст. 198 ТК) - в частности, в случае систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания;
4) лишение полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев (подп. 3.3 п. 3 Декрета N 5).
Необходимо отметить, что разглашение коммерческой тайны работником, имеющим к ней доступ, является самостоятельным основанием для прекращения трудового договора с таким работником (п. 6 ст. 47 ТК) и признается дискредитирующим обстоятельством увольнения (подп. 6.7 п. 6 Декрета N 5). Прекращение трудового договора с работником по п. 6 ст. 47 ТК не является дисциплинарным взысканием и может применяться вне зависимости от привлечения работника к иным видам ответственности.
2.1.4. Административная ответственность
Административная ответственность предусмотрена КоАП за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны (ст. 22.13).
2.1.5. Уголовная ответственность
Уголовная ответственность предусмотрена УК:
- за коммерческий подкуп (ст. 252);
- коммерческий шпионаж (ст. 254);
- разглашение коммерческой тайны, повлекшее причинение ущерба в размере 250 БВ и более (ст. 255);
- неправомерное завладение компьютерной информацией, повлекшее причинение существенного вреда (ст. 352).
2.2. Иная конфиденциальная информация
К информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, относится:
- информация о частной жизни физического лица и персональные данные;
- сведения, составляющие государственные секреты;
- служебная информация ограниченного распространения;
- информация, составляющая коммерческую и профессиональную тайну;
- информация, содержащаяся в делах об административных правонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного преследования и суда до завершения производства по делу;
- иная информация, доступ к которой ограничен законодательными актами Республики Беларусь (ч. 1 ст. 17 Закона о защите информации).
2.2.1. Материальная и гражданско-правовая ответственность
Условия и порядок возмещения ущерба, причиненного нанимателю разглашением иной конфиденциальной информации, такие же, как и при ответственности за сохранность имущества
2.2.2. Административная ответственность
Административная ответственность предусмотрена КоАП за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны (ст. 22.13).
2.2.3. Уголовная ответственность
Уголовная ответственность предусмотрена УК:
- за незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни (ст. 179);
- нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений (ст. 203).
2.3. Персональные данные
К персональным данным относятся основные и дополнительные персональные данные физического лица, подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо (абз. 24 ст. 1 Закона о защите информации).
2.3.1. Административная ответственность
Административная ответственность предусмотрена КоАП за разглашение персональных данных (ст. 22.13).
|
Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях такого работника состава преступления несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, несут перед обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, гражданско-правовую ответственность за разглашение или незаконное использование этой информации их должностными лицами, государственными или муниципальными служащими указанных органов, которым она стала известна в связи с выполнением ими должностных (служебных) обязанностей.
|
|
|
Помочь сайту: