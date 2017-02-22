Криптовалюты в мире простыми словами. Правовое регулирование криптовалютного бизнеса отчет

Криптовалюта простыми словами

По состоянию на февраль 2017 года.

Юристы Axon Partners и криптовалютная консалтинговая компания ForkLog Research подготовили первый независимый русскоязычный отчет о правовом регулировании криптовалютного бизнеса в Австралии, Великобритании, Гонконге, Европейском союзе, Канаде, Китае, Латинской Америке, России, США, Украине и Японии. В отчете проанализированы популярные юрисдикции для ведения криптовалютного бизнеса с позиции его регулирования государством. Отчет будет полезен в первую очередь предпринимателям, работающим или планирующим работать с криптовалютами, представителям регуляторов и банковского сектора, юристам, а также всем, кто заинтересован в получении новейшей информации о регулировании криптовалютного бизнеса в указанных странах. Криптовалюта — это валюта или товар? Средство платежа или все-таки обмена? Взимать налог на добавленную стоимость или нет? Должна ли деятельность криптовалютных бирж подлежать лицензированию? Единой позиции нет — мнения регуляторов разнятся от юрисдикции к юрисдикции (а иногда и от органа к органу в одной конкретной стране). Ключевые вопросы остаются без ответов, что создает дополнительные проблемы в правоприменении. Поскольку говорить даже о налогообложении доходов (или прибыли), полученных в виде криптовалюты, без определения правового статуса цифровых денег сложно. По сути, криптовалюта находится в правовом ваакуме. Хорошо это или плохо — вопрос также спорный, а ответ на него зависит от конкретной ситуации.

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