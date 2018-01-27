Смарт-контракт простыми словами, право, примеры

Смарт-контракт (англ.Smart contract — умный контракт);— компьютерный, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн.

Заключаться smart-контракты могут на различных блокчейн-платформах, например:

Bitcoin — первая криптовалюта, но возможности написания умных контрактов на ней очень ограничены;

Side Chains —в этом блокчейне возможности для умных контрактов более расширены, чем в Биткоин;

NXT — открытая онлайн-платформа с ограниченным количеством смарт-контрактов, которые пишутся по шаблонам блокчейна. Создать уникальный контракт нет возможности;

Ethereum — открытая онлайн-платформа, в которой можно написать любой смарт-контракт, но за него нужно заплатить криптовалютой данного блокчейна.

Смарт-контракт на блокчейне

Смарт-контракты, как уже сказано, используют технологии блокчейна. Т.е. вся логика помещается в программный контейнер — блок. Последний объединяет все сообщения, относящиеся к конкретному смарт-контракту. Сообщения могут выполнять роль входов и выходов программного кода смарт-контракта и приводить к каким-либо действиям: купля-продажа вещей, поставка и т.д.

Признаки смарт-контракта:

использование методов электронной подписи на основе публичных и приватных ключей, имеющихся у двух или более сторон соглашения;

наличие приватной децентрализованной среды (например, Ethereum), в которую записываются смарт-контракты и которая поддерживает входы и выходы для оракулов, обеспечивающих связь реального и цифрового мира;

сам предмет договора и наличие необходимых для его исполнения инструментов (криптовалютных расчетных счетов, программ-оракулов и т. д.);

точно описанные условия его исполнения, которые участники договора подтверждают подписью, а также достоверность источника цифровых данных.

В Республике Беларусь впервые на территориии стран СНГ Декретом Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 N 8 "О развитии цифровой экономики" введен в оборот юридический термин "смарт-контракт".

Смарт-контракт - программный код, предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе в целях автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий (п.9. Декрета №8)

Таким образом резиденты Парка Высоких Технологий (GDN) Беларуси могут осуществлять совершение и (или) исполнение сделок посредством смарт-контракта. Лицо, совершившее сделку с использованием смарт-контракта, считается надлежащим образом осведомленным о ее условиях, в том числе выраженных программным кодом, пока не доказано иное (п.5.3 Декрета №8). Что касается контроля их ВЭД деятельности, то согласно Декрету №8 резиденты Парка высоких технологий обеспечивают поступление выручки на счета и завершение каждой внешнеторговой операции в соответствии с заключенными договорами.

Резиденты Парка высоких технологий по внешнеторговым операциям при списании и (или) поступлении денежных средств на их счета представляют в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию Республики Беларусь, в которых открыты эти счета, документы (сведения) по таким внешнеторговым операциям, оформленные в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Простая письменная форма сделки, в том числе внешнеэкономической, совершаемой с участием резидента Парка высоких технологий, считается соблюденной, если предложение заключить договор, в том числе в виде программного кода, электронного или иного сообщения, сделанного с использованием электронной или иной связи, информационных систем или информационных сетей, принято в соответствии с пунктом 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь или иным способом, установленным актами законодательства или предложением заключить договор, независимо от наличия в таком предложении подписи, в том числе электронной цифровой подписи, если обстоятельства заключения договора позволяют определить, что оно исходит от стороны по договору. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным.Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством или не указано в оферте.

Таким образом к публичной оферте, совершенной в простой письменной форме, относятся пользовательское соглашение, общие условия сотрудничества и иные документы (информация), программный код, размещенные в открытом доступе в глобальной компьютерной сети Интернет, содержащие существенные условия договора и предложение заключить договор на указанных условиях с любым, кто отзовется, независимо от наличия в таких документах (информации) подписи, электронной цифровой подписи.

Как видим, сделки, заключенные в форме смарт-контракта, поставлены в один ряд со стандартными сделками, заключенными в простой письменной форме.

Мнения большинства юристов в отношении применения смарт-контрактов звучат примерно так, что "умные контракты" представленные в коде, не могут быть эквивалентны закону. Существуют риски того, что коды в "умных контрактах "могут не включать все или некоторые аспекты, которые

присутствуют в юридическом контракте и окружающих правовых рамках и предполагают, что такие стандарты не могут принимать приоритет над законом или действовать в качестве его замены. Однако для простых однотипых юридических действий они являются хоршим решением. позволяющим освободить от рутины. Так, как и любой протокол, написанный на определенном языке программного кода, смарт-контракт содержит простые логические конструкции. Они влекут наступление или отсутствие определенного результата в зависимости от имеющихся данных. Так, если лицо Y просканировало штрих-код на товаре, сумму Х следует перечислить со счета А на счет В. Юридические условия сделок в основной массе состоят из подобных логических конструкций. Но посредством смарт-контракта можно осуществить далеко не все сделки. Дело в том, что они содержат оценочные конструкции, которые алгоритмы, предусмотренные смарт-контрактом, оценить не в состоянии (по материалам А.В. Воробей).

Виды смарт-контрактов

Таким образом, в зависимости от степени автоматизации смарт-контракты могут быть:

Полностью автоматизированными. С копией на бумажном носителе. Преимущественно на бумажном носителе, при этом часть положений перенесена в программный код (например, когда автоматизированы только платежи).

Решения на базе блокчейна только получают мощный толчок развития, в том числе от государственных и банковских структур. Пока тестовые формы не даю возможности использовать по-настоящему сложные смарт-контракты.

Законодательство в других странах

Что касается легального статуса в мире, то ЕС, Австралией и другими странами созданы рабочие группы по созданию унифицированных подходов использования технологий блокчейна, в том числе применения смарт-контрактов, написания дорожных карт по имплементации соответсвующих норм в свое закононодательство.

Законодатели США, в частности штатов Аризона и Флорида уже стремятся обеспечить легальный статус информации и смарт-контрактов в блокчейн-сетях. Так в апреле 2017 в штате Аризона был принят закон признающий легитимность подписей, хранящихся в блокчейне, а также использование смарт-контрактов. По нему смарт-контракт- это событийно-зависимая программа, работающая в распределенном децентрализованном совместно используемом. Контракт, относящийся к транзакции, не может быть лишен юридической силы или действительности только на том основании, что он содержит условия умного контракта. Во Флориде законодатели предложили «Законопроект 1357», который включает в себя множество поправок, в соответствии с которыми блокчейн-реестры и смарт-контракты будут признаны имеющими обязательную юридическую силу в том случае, если не противоречат уже существующим законам и правилам. Запись или контракт, заключенный с помощью технологии блокчейн, — это электронная форма и электронная запись, поэтому подпись в блокчейне квалифицируется как электронная и при этом легально обязывающая. Если лицо использует блокчейн для совершения коммерческой сделки, то это никак не повлияет на права собственности. Другими словами, если кто-то хранит информацию в распределенном реестре, законопроект гарантирует права на эту информацию. Так «Контракт не может быть признан незаконным и является обязательным, поскольку: 1. Электронная запись была использована для формирования контракта 2. Контракт содержит условия смарт-контракта» — говорится в документе.

Если законопроект будет принят, то Флорида станет еще одним штатом США, создавшим правовое поле для блокчейн-записей и смарт-контрактов.

Смарт-контракты широко используются в сфере первичных распределений монет (ICO). Например, умный контракт может быть запрограммирован таким образом, что отправляя криптовалюту на кошелек проекта, участники краудсейла будут уверены, что в случае провала кампании их средства будут автоматически возвращены; если же финансовая цель ICO будет достигнута, то средства будут перечислены разработчикам. Однако сделано это будет при условии, что достаточное число участников мультиподписи (если она предусмотрена) активируют свои ключи, тем самым лично подтвердив добросовестность проекта.

Что касается материального мира, то пока большинство смарт-контрактов относятся к третьему типу, где автоматизированы лишь отдельные аспекты соглашений, в частности, обмен денежных средств на имущественные права. Ярким при мером такого использования смарт-контракта служит покупка квартиры в Киеве через децентрализованный маркетплейс недвижимости Propy (США), при этом продавец и покупатель жилья территориально находились в Нью-Йорке, а оплата сделки проводилась в Etherеum. В связи с последними изменениям законодательства Украины при наличии электронного документа, если он заверен усовершенствованной электронной подписью, больше не потребуется заверение подлинности и верности копии нотариусом. Также участники сделки освобождаюся от необходимости обращаться к нотариусу, чтобы удостоверить время предъявления (публикации) документа, если документ или хеш-функция записаны в сети блокчейн. Кроме того там планируют разработать стандарты публичной блокчейн-сети.

Наиболее перспективными сферамами применения смарт-контрактов являются: финансовый рынок (банковские услуги, страхование, торговлю деривативами), бухгалтерский учет и аудит, управление цепями поставок и логистику, регистрация прав собственности, всевозможные голосования, умный транспорт, цифровую идентификацию личности и т. д.

Примеры использования смарт-контрактов:

1. Игра в тотализатор: вносятся в блокчейн ставки в виде транзакций, которые сохраняются там до окончания игры. Когда матч заканчивается, умный контракт проверяет его исход на одном из спортивных сайтов и автоматически переводит все средства победителю.

2. Заказ товара через интернет-магазин: оплата за товар фиксируется в блокчейне и только после подтверждения курьерской службы, что покупатель забрал товар и удовлетворен его качеством, деньги поступают продавцу.

3. Договор аренды жилья: наприимер, в контракте прописано, что оплату нужно осуществить с 1 по 5 число каждого месяца. В случае неуплаты, замок входной двери блокируется, и арендатор не может попасть в квартиру.

4. Кредитные договора: выдана машина в кредит, в случае не внесения ежемесячного платежа машина блокируется.

5. Избежать неправомерных действий посредников: при сдаче жилья в аренду сбросить фото в блокчейн и подписать их электронной подписью в сервисе Strampery, в таком случае агенты по недвижимости не смогут копировать фото и выставить такое же объявление, чтобы получить комиссию за сдачу жилья.

6. Компании мобильных операторов предоставляют услугу, которая регулируется смарт-контрактов. В случае потери или кражи мобильного телефона, он блокируется, фотографирует вора и передает его фото в компанию мобильного оператора. Также телефон передает местонахождение Вашего телефона. Таким образом, гарантируется возврат мобильного или компенсация стоимости телефона за небольшую плату в месяц.

7. Возможность идентификации личности с помощью смарт-контрактов рассматривается для использования в проведении выборов в государствах через блокчейн-голосование.

8. Составление завещаний: система проверит наличие свидетельства о смерти конкретного человека и автоматически приводит завещание в исполнение, прописанное в контракте без посредников.

Умный контракт Обычный контракт Это программа или транзакционный протокол, который использует в своей работе блокчейн Бумажная версия документов Основывается на коде Основывается на праве и законодательных актах Пишется на компьютерном языке Пишется юридическим языком Условия контракта невозможно изменить Условия контракта можно изменить, переписать или интерпретировать по-другому Условия контракта выполняются автоматически всеми участниками процесса Условия контракта могут быть не выполнены или выполнены некачественно При нарушении условий контракта автоматически происходит наказание, штраф или санкция, прописанные в контракте При нарушении условий контракта необходимо обращаться в суд Все сделки осуществляются без третьих лиц и посредников Сделки осуществляются с множеством посредников. Необходимы помощь нотариуса, юриста и обращения в государственные службы Транзакции проводятся с помощью криптовалют Транзакции проводятся валютой через банки При выполнении условий контракта, обмен ценностями происходит мгновенно Обмен ценностями происходит с задержками Все данные о контрагентах хранятся в блокчейне, и человек сам устанавливает, какая информация будет общедоступной Информацию о контрагентах можно узнать лишь при условии, что он предоставит выписки и справки из государственных органов Контракт можно заключить с человек из любой точки мира без личного присутствия Контракт подписывается лишь при личной встрече двух сторон или их доверенных лиц Гарантируется безопасность сделки Нет никаких гарантий. Любой закон можно обойти При заключении контракта строго все условия соблюдаются безоговорочно, в противном случае налаживается штраф или возврат денег покупателю Условия можно изменить, договориться Жульничество и мошенничество исключены Вероятность обмана, подкупа, взяточничества очень высока Умный контракт достаточно сложно составить самому, чтобы учесть все возможности и условия сделки Для составления обычного контракта необходима помощь юристов

По материалам ProstoCoin

Минусы смарт-контрактов

Минусами на данный момент смарт-контрактов являются: неспособность анализировать большие объёмы данных для исполнения, выполнение только базовых математические действий ( складывание, умножение, деление, вычитание), доступен относительно небольшой объём информации, помещённый в блоке цепи. Кроме того смарт-контракт не может запускаться самостоятельно —необходим сторонний сервис, который будет выполнять эту операцию с определенной периодичностью.Проблематично получать актуальные курсы обмена валют. Невозможно хранить какие-либо конфиденциальные данные в смарт контрактах, так как они хранятся в публичном блокчейне, который хранится на жестком диске и в оперативной памяти каждого участника системы. Невозможность управлять платежами вне платформы (Ethereum), где размещен смарт-контракт

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 21 декабря 2017 г. № 8 О развитии цифровой экономики

ПОЛОЖЕНИЕ о Парке высоких технологий /Декрет Президента Республики Беларусь 22.09.2005 № 12 (в редакции Декрета Президента Республики Беларусь 21.12.2017 № 8)

Decree of the President of the Republic of Belarus On Development of Digital Economy