ПОЛОЖЕНИЕ о Парке высоких технологий /Декрет Президента Республики Беларусь 22.09.2005 № 12 (в редакции Декрета Президента Республики Беларусь 21.12.2017 № 8)

ПОЛОЖЕНИЕ о Парке высоких технологий

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении определяются правовые основы деятельности Парка высоких технологий, в том числе функции и порядок работы Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – Наблюдательный совет), компетенция государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» (далее – администрация Парка), порядок регистрации резидентов Парка высоких технологий, требования, предъявляемые к их деятельности, меры государственной поддержки его резидентов.

2. Направлениями деятельности Парка высоких технологий являются: экспорт информационно-коммуникационных технологий и иных новых и высоких технологий, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере новых и высоких технологий; содействие привлечению отечественных и иностранных инвестиций в развитие сферы новых и высоких технологий; разработка и внедрение информационно-коммуникационных и иных новых и высоких технологий в Республике Беларусь; содействие кадровому обеспечению инновационного развития национальной экономики, развитие образования в сфере информационно-коммуникационных технологий; формирование институциональной среды, стимулирующей инновационную деятельность, в том числе содействие развитию системы венчурного финансирования, развитие стартап-движения; другие направления по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ОБРАЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

3. В качестве резидентов Парка высоких технологий могут быть зарегистрированы юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, представившие в администрацию Парка документы, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, и осуществляющие либо планирующие осуществлять один или несколько следующих видов деятельности: анализ, проектирование и программное обеспечение информационных систем*;

______________________________ * В рамках осуществления данного вида деятельности выполняются: проектирование, разработка, реализация (включая предоставление разрешения использовать программное обеспечение, уступка (передача) исключительного права на программное обеспечение) и документирование информационных систем, программного обеспечения, в том числе компьютерных игр, для любых платформ; производство программ по указанию пользователя; проектирование, разработка и внедрение автоматизированных систем управления;оказание услуг по внедрению или выполнению отдельных этапов внедрения, поддержке, сопровождению, эксплуатации произведенных с участием резидента Парка высоких технологий информационных систем, программного обеспечения или информационных систем, программного обеспечения третьих лиц, в том числе по обучению работе (повышению квалификации) с этими информационными системами или программным обеспечением. В рамках внедрения выполняются подготовка проекта, разработка концептуального проекта (описание бизнес-процессов и их анализ, разработка проектных решений), реализация прототипа системы (настройка системы, разработка сценариев тестирования, разработка расширений функциональности системы, функциональное тестирование системы), подготовка системы к опытной эксплуатации (разработка проектной и эксплуатационной документации, загрузка справочной информации, загрузка исторических данных, обучение работе с системой, интеграционное тестирование), оказание поддержки на этапах опытной и опытно-промышленной эксплуатации; отдельные работы (этапы работ), составляющие процесс разработки программного обеспечения (программных средств), тестирование, доработка, модификация программного обеспечения (программных средств); создание баз данных резидентом Парка высоких технологий в процессе разработки информационных систем и программного обеспечения, подготовка записей для этих баз данных в заданном формате, предоставление доступа к ним, их поддержка, сопровождение.

Деятельность по обработке данных с применением программного обеспечения третьего лица или собственного программного обеспечения; фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки в области естественных и технических наук (выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или опытно-технологических работ, связанных с направлениями деятельности Парка высоких технологий, в том числе в области развития информационного общества) и реализация результатов таких исследований и разработок; разработка или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование (конструирование), тестирование, технические испытания) материалов, технологий, устройств и систем микро-, опто- и наноэлектроники, микроэлектромеханики и реализация результатов таких разработок, а также реализация разработанных самим резидентом Парка высоких технологий материалов, технологий, устройств и систем микро-, опто- и наноэлектроники, микроэлектромеханики и совместимого с ними встроенного программного обеспечения; разработка или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование (конструирование), тестирование, технические испытания) технологий, устройств и систем мехатроники, встроенных систем, программно-аппаратных средств, программно- аппаратных комплексов, компонентов и средств вычислительной техники и реализация результатов таких разработок с оказанием услуг по освоению их в производстве или без оказания этих услуг; разработка (исследование, проектирование (конструирование), тестирование, технические испытания) оборудования систем передачи данных, технологий, устройств и систем радиолокации, радионавигации, радиосвязи, радиоуправления, радиочастотной идентификации и реализация результатов таких разработок с оказанием услуг по освоению их в производстве или без оказания этих услуг; разработка или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование (конструирование), прототипирование, тестирование, технические испытания), производство наукоемких материалов, технологий, высокотехнологичных устройств и систем, встроенных систем, программно-аппаратных средств, программно-аппаратных комплексов и совместимого с ними программного обеспечения, а также реализация произведенной продукции и (или) результатов разработок с оказанием услуг по освоению их в производстве и (или) сопутствующих их использованию услуг или без оказания этих услуг; деятельность по технической и (или) криптографической защите информации, включая применение электронной цифровой подписи*; деятельность по проектированию, разработке, реализации, внедрению или выполнению отдельных этапов внедрения, поддержке, сопровождению, эксплуатации программных и (или) программно-аппаратных средств, программно-аппаратных комплексов на основе и (или) с использованием технологий облачных вычислений**;

______________________________ * В рамках осуществления данного вида деятельности выполняются: разработка, производство, реализация, монтаж, наладка, сервисное обслуживание (либо выборка из указанного перечня работ) технических, программных средств обработки информации в защищенном исполнении, технических, программных, программно-аппаратных средств защиты информации и контроля ее защищенности, средств криптографической защиты информации (либо выборка из указанного перечня средств); проведение испытаний, специальные исследования (либо выборка из указанного перечня работ) технических, программных средств обработки информации, технических, программных, программно- аппаратных средств защиты информации и контроля ее защищенности, средств криптографической защиты информации (либо выборка из указанного перечня средств) по требованиям безопасности информации; проектирование, создание (либо выборка из указанного перечня работ) систем защиты информации информационных систем; аттестация объектов информатизации; аттестация систем защиты информации информационных систем; проведение работ по выявлению специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации; удостоверение формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе; оказание услуг по распространению открытых ключей проверки подписи.

** Для целей настоящего Положения под технологиями облачных вычислений понимаются технологии предоставления пользователю вычислительных ресурсов и программного обеспечения как услуги с помощью сетей электросвязи и посредством автоматизации процессов выделения вычислительных ресурсов, развертывания и разработки приложений.

Консультирование организаций по вопросам коммерческой деятельности и управления в целях повышения их эффективности с оказанием услуг по комплексному управлению процессами разработки и внедрения интегрированных информационных систем и технологий; анализ информационных потребностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (системный анализ, бизнес-анализ), консультирование по вопросам использования информационных технологий в целях инновации (реинжиниринга) бизнес- процессов с разработкой технических требований к информационным системам и программному обеспечению; аудит информационных систем и программного обеспечения в процессе их разработки, внедрения и эксплуатации на соответствие техническим требованиям и (или) информационным потребностям пользователей; оказание услуг по системно-техническому обслуживанию компьютерного оборудования и локальных вычислительных сетей государственных информационных систем; оказание автоматизированных услуг по поиску, отбору, обработке и сортировке данных по запросам третьих лиц и предоставлению им информации с использованием глобальной компьютерной сети Интернет; деятельность по проектированию, разработке, обслуживанию, реализации, эксплуатации программных и (или) программно-аппаратных средств на основе или с использованием реестра блоков транзакций (блокчейна), иных распределенных децентрализованных информационных систем, в том числе использующих средства криптографической защиты информации; разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем беспилотного управления транспортными средствами; разработка, обслуживание и реализация аппаратных и программных технологий для финансовой сферы (бесконтактные технологии проведения расчетов в безналичной форме, мобильные платежи, электронные торги и иное), финансовых информационных технологий; создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в специализированных разделах искусственного интеллекта и реализация результатов данной деятельности; разработка или отдельные этапы разработки медицинских технологий, биотехнологий и реализация результатов таких разработок;разработка или отдельные этапы разработки авиационных, космических технологий и реализация результатов таких разработок; деятельность по оказанию услуг нерезидентам Республики Беларусь с применением разработанного с участием резидента Парка высоких технологий программного обеспечения (программно-аппаратных средств) по управлению (осуществлению) вспомогательными производственными, административными и бизнес-процессами организаций (аутсорсинг бизнес-процессов); деятельность по оказанию услуг по предоставлению через глобальную компьютерную сеть Интернет программно-технических возможностей для установления контактов и совершения сделок между продавцами и покупателями (включая предоставление торговой площадки, функционирующей в глобальной компьютерной сети Интернет в режиме реального времени) с использованием разработанного с участием резидента Парка высоких технологий программного обеспечения. Для целей осуществления настоящего вида деятельности, если продавец и покупатель являются резидентами Республики Беларусь, прием платежей, проведение расчетного обслуживания и иные операции при совершении сделок между ними на территории Республики Беларусь осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь; деятельность по оказанию рекламных, посреднических услуг, за исключением банковских операций, осуществляемых в глобальной компьютерной сети Интернет с использованием разработанного с участием резидента Парка высоких технологий программного обеспечения; деятельность, связанная с разработкой, внедрением, реализацией концепции вычислительно-коммуникационной сети физических предметов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия между собой и с внешней средой (интернет вещей); образовательная деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе посредством глобальной компьютерной сети Интернет, по программам, утверждаемым администрацией Парка; деятельность по изданию программного обеспечения*; ______________________________ * Под изданием программного обеспечения понимается использование одним лицом (издатель) программного обеспечения, разработанного другим лицом (разработчик), на основании заключенного между ними лицензионного или иного договора, предусматривающего предоставление издателю имущественных прав в отношении программного обеспечения в целях его коммерциализации издателем любым способом, включая его изменение (адаптацию), продвижение, распространение. оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги; деятельность оператора криптоплатформы; деятельность оператора обмена криптовалют; майнинг; иная деятельность с использованием цифровых знаков (токенов), в том числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов); деятельность по продвижению программного обеспечения, в том числе компьютерных игр, для любых платформ, включая оказание маркетинговых, рекламных, консультационных услуг с использованием глобальной компьютерной сети Интернет; услуги центров обработки данных*

; ______________________________ * В рамках осуществления данного вида деятельности с использованием принадлежащих резиденту Парка высоких технологий на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или находящегося в его владении, пользовании и (или) распоряжении оборудования для обработки данных, объектов информационной и (или) телекоммуникационной инфраструктуры таким резидентом Парка высоких технологий оказываются услуги: хостинга (услуги по размещению, хранению информационного ресурса пользователя услуг электросвязи), по предоставлению пользователям доступа к такому ресурсу, подключению их к глобальной компьютерной сети Интернет, резервному копированию, архивированию, восстановлению данных, а также телематические услуги с применением программного обеспечения третьих лиц или собственного программного обеспечения; по организации и осуществлению в режиме удаленного доступа распределенных вычислений, удаленному использованию программного обеспечения (программных средств); по построению распределенных сетей доставки и дистрибуции цифрового контента (CDN); основанные на технологиях облачных вычислений; основанные на технологии «интернет вещей».

оказание услуг на основе технологий облачных вычислений с использованием программных и (или) программно-аппаратных средств (комплексов), разработанных с участием резидента Парка высоких технологий; деятельность по созданию аудиовизуальных, музыкальных произведений с использованием разработанного с участием резидента Парка высоких технологий программного обеспечения, создание статических материалов и видеоматериалов с использованием компьютерной графики; деятельность в сфере киберспорта, включая подготовку киберспортивных команд, организацию и проведение соревнований, организацию их трансляций, оказание рекламных услуг при осуществлении такой деятельности; иные виды деятельности в сфере новых и высоких технологий по решению Наблюдательного совета.

4. Для регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представляет в администрацию Парка заявление по форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь, с приложением: копий устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенных его руководителем, копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя с предъявлением оригиналов перечисленных документов; бизнес-проекта, который предлагается реализовать в качестве резидента Парка высоких технологий. В данном бизнес-проекте указываются один или несколько видов деятельности, перечисленных в пункте 3 настоящего Положения, конкретные мероприятия по их осуществлению, виды и объемы предполагаемых к реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, обоснование необходимости их реализации, планируемые результаты финансово-экономической деятельности. Бизнес-проект представляется по форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ (ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

5. Документы, представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию Парка для регистрации в качестве его резидентов, принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема документов вручается заявителю.

6. Администрация Парка рассматривает представленные документы и направляет их со своим заключением о целесообразности или нецелесообразности регистрации заявителя в качестве резидента Парка высоких технологий на рассмотрение Наблюдательного совета.

В случае представления ненадлежащим образом оформленных документов или неполного пакета документов они возвращаются администрацией Парка заявителю с указанием причин возврата в течение 5 рабочих дней со дня подачи таких документов заявителем.

7. Наблюдательным советом принимается решение о регистрации (об отказе в регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве резидента Парка высоких технологий с учетом важности и значения представленного юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с абзацем третьим пункта 4 настоящего Положения бизнес-проекта для развития сферы новых и высоких технологий.

8. Общий срок рассмотрения администрацией Парка документов, представленных для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве резидента Парка высоких технологий, и принятия решения Наблюдательным советом не может превышать одного месяца со дня подачи таких документов заявителем.

9. До принятия решения о регистрации заявителя в качестве резидента Парка высоких технологий Наблюдательный совет может поручить администрации Парка провести научно-техническую экспертизу (экспертизы) документов, представленных заявителем, в том числе с привлечением экспертов (научных и иных организаций, ученых и специалистов). Срок рассмотрения документов и принятия решения в этом случае продлевается на период проведения экспертизы (экспертиз), но не более чем на 10 дней. По проектам, предусматривающим использование цифровых знаков (токенов), может быть затребовано заключение внешнего аудита, в том числе юридического.

10. Основаниями для отказа в регистрации заявителя в качестве резидента Парка высоких технологий являются: отрицательное заключение по итогам научно-технической экспертизы (экспертиз) документов, представленных заявителем для регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий; принятие Наблюдательным советом решения об отсутствии важности и значения бизнес-проекта, предлагаемого для реализации в качестве резидента Парка высоких технологий, для развития сферы новых и высоких технологий.

11. При принятии Наблюдательным советом решения о регистрации заявителя в качестве резидента Парка высоких технологий администрация Парка вносит соответствующие сведения в реестр резидентов Парка высоких технологий (включая операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют) (далее – реестр резидентов Парка), выдает заявителю свидетельство о регистрации резидента Парка высоких технологий и в пятидневный срок письменно информирует соответствующие органы государственной статистики, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет резидента Парка высоких технологий.

12. Формы реестра резидентов Парка, свидетельства о регистрации резидента Парка высоких технологий утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.

13. Свидетельство о регистрации резидента Парка высоких технологий или решение об отказе в регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в качестве резидентов Парка высоких технологий выдается заявителю администрацией Парка в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о регистрации (об отказе в регистрации) Наблюдательным советом.

14. В случае порчи или утраты свидетельства о регистрации резидента Парка высоких технологий администрация Парка на основании письменного заявления резидента Парка высоких технологий в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления выдает дубликат этого свидетельства. При утрате свидетельства о регистрации резидента Парка высоких технологий к письменному заявлению резидента Парка высоких технологий прилагается копия объявления об утрате такого свидетельства, размещенного в одном из печатных средств массовой информации.

15. Решение об отказе в регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в качестве резидентов Парка высоких технологий должно содержать аргументированное указание причин отказа и может быть обжаловано в суд.

ГЛАВА 4 ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

16. Между резидентом Парка высоких технологий и администрацией Парка заключается договор об условиях деятельности резидента Парка высоких технологий, примерная форма которого определяется Наблюдательным советом.

17. Резидент Парка высоких технологий обязан: осуществлять деятельность в соответствии с направлениями деятельности Парка высоких технологий; производить администрации Парка отчисления в размере 1 процента от выручки (дохода)*, полученной (полученного) за предшествующий квартал при осуществлении видов деятельности, указанных в пункте 3 настоящего Положения, и деятельности в соответствии с абзацами четвертым–шестым пункта 19 настоящего Положения, от отчуждения цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги;

______________________________ * При определении размера отчислений согласно абзацу третьему пункта 17 настоящего Положения: сумма выручки (дохода) уменьшается на суммы: расходов по приобретению цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, иные цифровые знаки (токены); вознаграждений, уплаченных банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям Республики Беларусь, банкам и иным кредитно-финансовым организациям, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, с местонахождением за пределами Республики Беларусь, в том числе по операциям с электронными деньгами; комиссионных (агентских) вознаграждений, вознаграждений поверенному или иному лицу, действующим на основании гражданско-правового договора и оказывающим услуги по распространению разработанного с участием резидента Парка высоких технологий программного обеспечения, размещенной резидентом Парка высоких технологий рекламы в таком программном обеспечении, его дополнительных функциональных возможностей; налогов (сборов), пошлин, других обязательных платежей, удержанных и (или) уплаченных в бюджет или внебюджетные фонды иностранных государств в соответствии с их законодательством; в сумму выручки (дохода) не включаются: при осуществлении видов деятельности, предусмотренных в абзацах двадцать третьем, двадцать четвертом, двадцать седьмом – тридцать втором пункта 3 настоящего Положения, – денежные средства, электронные деньги, поступившие соответственно на банковские счета, в электронные кошельки резидента Парка высоких технологий в интересах его клиентов (третьих лиц); цифровые знаки (токены), созданные, добытые, приобретенные резидентом Парка высоких технологий или полученные им иным образом.

представлять по запросу администрации Парка копии государственной статистической отчетности, налоговых деклараций (расчетов) по налогам, сборам (пошлинам), плательщиком которых он является; ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информировать администрацию Парка и налоговый орган по месту постановки на учет о движении денежных средств по счетам, открытым этим резидентом Парка высоких технологий в банках и иных кредитно-финансовых организациях, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, а также о движении электронных денег по электронным кошелькам; ежегодно проводить обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, представлять аудиторское заключение по результатам аудита этой отчетности в администрацию Парка; ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в администрацию Парка отчет об осуществляемой резидентом Парка высоких технологий деятельности по форме, определяемой администрацией Парка; в течение 10 рабочих дней с даты реорганизации, государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) юридического лица, изменений, внесенных в свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) уведомлять об этом администрацию Парка с представлением копий подтверждающих документов; вести раздельный учет выручки (доходов) и затрат (расходов), относящихся к каждой из категорий деятельности (операций), обороты (прибыль, доходы) от которой (которых) в соответствии с Декретом, утвердившим настоящее Положение, освобождаются от налогообложения, облагаются по пониженной налоговой ставке либо не являются объектом налогообложения; получать заключение внешнего аудита, в том числе юридического, по проектам, предусматривающим создание и размещение цифровых знаков (токенов) или иное их использование.

18. Резиденты Парка высоких технологий не вправе получать выручку (доход) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, предоставления в пользование имущества и объектов интеллектуальной собственности, возникновение которой (которого) не обусловлено деятельностью (действиями), разрешенной (разрешенными) для осуществления резидентами Парка высоких технологий в соответствии с пунктами 3 и 19 настоящего Положения.

19. Резидент Парка высоких технологий вправе: осуществлять деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества (его части), принадлежащего ему на праве собственности или на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, при условии, что общая сумма арендной платы (с учетом налога на добавленную стоимость) за календарный год составляет не более 10 процентов от выручки (дохода), полученной (полученного) резидентом Парка высоких технологий за период с 1 января по 31 декабря года, непосредственно предшествующего году, в котором осуществляется такая деятельность. Для целей настоящего абзаца в выручку (доход) включается выручка (доход) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, признаваемая в качестве таковой (признаваемый в качестве такового) в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности (для резидентов Парка высоких технологий – индивидуальных предпринимателей – доход, признаваемый в качестве такового в соответствии с налоговым законодательством), и не включается арендная плата; предоставлять лицам, состоящим с ним в трудовых отношениях, займы за счет прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды, перечисления части прибыли в соответствии с законодательством. Решения о размере займов, установлении процентов на сумму займов, способе обеспечения исполнения обязательств по возврату займов принимаются резидентом Парка высоких технологий самостоятельно; создавать юридические лица (в том числе за рубежом), приобретать акции, доли (части долей) в уставных фондах, паи (части паев) в имуществе юридических лиц (в том числе зарегистрированных за рубежом), отчуждать такие акции, доли (части долей) в уставных фондах, паи (части паев) в имуществе юридических лиц (в том числе зарегистрированных за рубежом) и иным образом распоряжаться ими, а также получать дивиденды, начисленные участнику (акционеру) по принадлежащим данному участнику (акционеру) акциям, долям (частям долей) в уставных фондах, паям (частям паев) в имуществе юридических лиц (в том числе зарегистрированных за рубежом). При этом резиденты Парка высоких технологий вправе выступать собственниками имущества (учредителями, участниками) коммерческих организаций независимо от того, являются ли они собственниками имущества (учредителями, участниками), руководителями иных коммерческих организаций, в отношении которых принято решение о ликвидации, но процесс ликвидации не завершен, или в отношении которых экономическим судом вынесено определение об открытии конкурсного производства и подготовке дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству, либо являлись собственниками (учредителями, участниками), руководителями юридических лиц, признанных экономически несостоятельными (банкротами) и исключенных в связи с этим из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; получать выручку (доход) от использования любым способом программного обеспечения, разработанного с участием резидента Парка высоких технологий или распространяемого при осуществлении деятельности по изданию программного обеспечения, в том числе от размещения рекламы в таком программном обеспечении, платной подписки на него, оплаты его дополнительных функциональных возможностей, сбора и (или) систематизации данных, осуществляемых вследствие использования программного обеспечения пользователями; подготавливать, систематизировать обучающие наборы (датасеты) для последующего обучения нейронных сетей, необходимые для осуществления деятельности, указанной в пункте 3 настоящего Положения и настоящем пункте; осуществлять виды деятельности, указанные в пункте 3 настоящего Положения, не заявленные при регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, только после принятия Наблюдательным советом решения об одобрении нового (дополнительного) бизнес-проекта в порядке, установленном настоящим Положением для принятия решения о регистрации (об отказе в регистрации) юридического лица, индивидуального предпринимателя в качестве резидентов Парка высоких технологий. При этом не требуется представление документов, предусмотренных в абзаце втором пункта 4 настоящего Положения. В новом (дополнительном) бизнес-проекте указываются один или несколько видов деятельности, перечисленных в пункте 3 настоящего Положения, конкретные мероприятия по их осуществлению, виды и объемы предполагаемых к реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, обоснование необходимости их реализации, планируемые результаты финансово-экономической деятельности. Новый (дополнительный) бизнес-проект представляется по форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь для бизнес-проектов, представляемых для регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий; отчуждать имущество (в том числе недвижимое), бывшее в его употреблении, по истечении не менее 12 месяцев с даты его приобретения (возникновения прав на него) резидентом Парка высоких технологий; в рамках деятельности, предусмотренной в пункте 3 настоящего Положения, абзацах пятом и шестом настоящего пункта, осуществлять совершение и (или) исполнение сделок посредством смарт-контрактов, приобретать, получать и перечислять эмитированные резидентами Республики Беларусь электронные деньги, а также электронные деньги, эмитированные нерезидентами Республики Беларусь, без обязательного заключения договора с банком, небанковской кредитно-финансовой организацией Республики Беларусь, распространяющими и (или) погашающими электронные деньги, эмитируемые нерезидентом Республики Беларусь. Смарт-контракт может заключаться в порядке, предусмотренном в пункте 21 настоящего Положения; осуществлять в рамках деятельности, предусмотренной в пункте 3 настоящего Положения, абзацах пятом и шестом настоящего пункта, обмен электронных денег одной системы расчетов с использованием электронных денег на электронные деньги другой системы расчетов с использованием электронных денег, а также обмен электронных денег, номинированных в различных валютах и эмитированных в рамках одной системы расчетов с использованием электронных денег; погашать электронные деньги, поступившие в электронные кошельки в результате деятельности, предусмотренной в пункте 3 настоящего Положения, абзацах пятом и шестом настоящего пункта, в порядке и сроки, определенные резидентом Парка высоких технологий; открывать в рамках деятельности, предусмотренной в пункте 3 настоящего Положения, абзацах пятом и шестом настоящего пункта, электронные кошельки в системах расчетов с использованием электронных денег, эмитируемых нерезидентами Республики Беларусь, без обязательного заключения договора с банком Республики Беларусь, распространяющим и (или) погашающим электронные деньги, эмитируемые нерезидентом Республики Беларусь; без разрешения Национального банка открывать счета в иностранной валюте и белорусских рублях в банках и иных кредитно-финансовых организациях, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь, а также зачислять на них денежные средства и проводить расчеты с использованием данных счетов с направлением не позднее 30 рабочих дней в налоговый орган по месту постановки на учет и администрацию Парка сведений об открытии таких счетов; в целях осуществления видов деятельности, названных в абзацах двадцать третьем, двадцать четвертом, двадцать седьмом – тридцать втором пункта 3 настоящего Положения, получать на свои текущие (расчетные) банковские счета, электронные и (или) виртуальные кошельки денежные средства, электронные деньги и цифровые знаки (токены) в интересах своих клиентов (третьих лиц), использовать их для совершения любых сделок с третьими лицами, необходимых для осуществления таких видов деятельности, и перечислять (передавать) их клиентам (третьим лицам); покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке без ограничений целей ее использования; проводить в уведомительном порядке связанные с движением капитала валютные операции, осуществляемые в соответствии с законодательством на основании разрешения Национального банка; привлекать третьих лиц для осуществления видов деятельности, указанных в пункте 3 настоящего Положения. Если для осуществления таких видов деятельности необходимо получение специальных разрешений (лицензий), иных разрешительных документов, третьи лица должны иметь такие специальные разрешения (лицензии), иные разрешительные документы. При разработке (производстве, создании) товаров (работ, услуг), имущественных прав доля участия лиц, привлекаемых резидентом Парка высоких технологий, не может составлять 100 процентов; предоставлять безвозмездную (спонсорскую) помощь учреждениям образования Республики Беларусь на цели, самостоятельно определяемые сторонами в договоре о предоставлении такой помощи; выступать заказчиком (застройщиком) в строительной деятельности в отношении капитальных строений (зданий, сооружений) для собственных нужд и (или) нужд своих работников.

20. Установленные законодательством о бухгалтерском учете и бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (для индивидуальных предпринимателей – в учете доходов и расходов) требования, предъявляемые к форме, содержанию и порядку оформления первичных учетных документов, не распространяются на хозяйственные операции резидентов Парка высоких технологий, совершаемые ими с нерезидентами Республики Беларусь. При совершении хозяйственных операций с нерезидентами Республики Беларусь резиденты Парка высоких технологий вправе: единолично составлять первичный учетный документ (бухгалтерскую справку (справку-расчет), на основании которого хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета (в учете доходов и расходов индивидуального предпринимателя). При этом бухгалтерская справка (справка-расчет) должна содержать наименование документа, дату его составления, наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального предпринимателя, являющихся участниками хозяйственных операций, должность лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и (или) правильность ее оформления со стороны резидента Парка высоких технологий, его фамилию, инициалы и подпись, основания совершения и содержание хозяйственных операций, их общую оценку в натуральных и (или) стоимостных показателях; оформлять две и более однородные хозяйственные операции, совершенные в один календарный месяц, одним первичным учетным документом, в том числе составленным единолично; использовать в качестве первичного учетного документа исходящий от нерезидента Республики Беларусь и составленный на иностранном языке документ (информацию), в том числе полученный (полученную) по электронным каналам связи, при условии наличия в нем (ней) как минимум сведений о содержании хозяйственной операции, ее общей оценке в натуральных и (или) стоимостных показателях и дате совершения хозяйственной операции. При этом хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета (в учете доходов и расходов индивидуального предпринимателя) отражаются резидентом Парка высоких технологий на основании названного документа (информации) с приложением к нему (ней) заверенного резидентом Парка высоких технологий перевода данного документа (информации) на белорусский или русский язык по каждой хозяйственной операции. Первичные учетные документы, предусмотренные в абзаце втором части второй настоящего пункта, подлежат составлению не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были совершены две и более однородные хозяйственные операции с нерезидентом Республики Беларусь, с указанием даты их совершения. При оформлении первичных учетных документов резидентами Парка высоких технологий допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

21. Законодательство о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций, в том числе требования к срокам и способам завершения внешнеторговых операций, не распространяется на внешнеторговые операции с участием резидентов Парка высоких технологий. В рамках осуществления внешнеторговой деятельности резиденты Парка высоких технологий обеспечивают поступление выручки на счета и завершение каждой внешнеторговой операции в соответствии с заключенными договорами. Резиденты Парка высоких технологий по внешнеторговым операциям при списании и (или) поступлении денежных средств на их счета представляют в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию Республики Беларусь, в которых открыты эти счета, документы (сведения) по таким внешнеторговым операциям, оформленные в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Простая письменная форма сделки, в том числе внешнеэкономической, совершаемой с участием резидента Парка высоких технологий, считается соблюденной, если предложение заключить договор, в том числе в виде программного кода, электронного или иного сообщения, сделанного с использованием электронной или иной связи, информационных систем или информационных сетей, принято в соответствии с пунктом 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь или иным способом, установленным актами законодательства или предложением заключить договор, независимо от наличия в таком предложении подписи, в том числе электронной цифровой подписи, если обстоятельства заключения договора позволяют определить, что оно исходит от стороны по договору. Для целей настоящего Положения к публичной оферте, совершенной в простой письменной форме, относятся пользовательское соглашение, общие условия сотрудничества и иные документы (информация), программный код, размещенные в открытом доступе в глобальной компьютерной сети Интернет, содержащие существенные условия договора и предложение заключить договор на указанных условиях с любым, кто отзовется, независимо от наличия в таких документах (информации) подписи, электронной цифровой подписи.

22. Сторонами акционерных соглашений (договоров) об осуществлении прав участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью могут являться одновременно все участники резидента Парка высоких технологий, а также резидент Парка высоких технологий, являющийся хозяйственным обществом. Соглашения (договоры), названные в части первой настоящего пункта, могут содержать положения: о применении к ним иностранного права вне зависимости от наличия иностранного элемента в сделке (в том числе от гражданства (места жительства) физических лиц или места учреждения (регистрации, места деятельности) юридических лиц); об отказе от преимущественного права на приобретение акций, долей (частей долей) в уставном фонде хозяйственного общества лицами, имеющими такое преимущественное право, права приобретения хозяйственным обществом акций, долей (частей долей) в его уставном фонде и права закрытого акционерного общества предложить третьему лицу приобрести акции данного общества, не востребованные в результате реализации его акционерами преимущественного права на их приобретение, а также об осуществлении указанных прав иным образом, чем это определено в законодательстве. Споры из таких соглашений (договоров) могут быть переданы по соглашению сторон этих сделок на рассмотрение иностранных судов или арбитражей (третейских судов) вне зависимости от гражданства (места жительства) физических лиц или места учреждения (регистрации, места деятельности) юридических лиц, являющихся такими сторонами.

23. Сохранение или переход статуса резидента Парка высоких технологий при реорганизации юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий, допускается при его реорганизации лишь в форме присоединения к нему, либо выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц, либо его преобразования. При реорганизации юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий, в форме присоединения к нему либо выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц статус резидента Парка высоких технологий сохраняется за реорганизованным юридическим лицом. При реорганизации юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий, в форме преобразования статус резидента Парка высоких технологий переходит к вновь возникшему юридическому лицу с даты его государственной регистрации.

24. Смена собственника имущества или изменение состава учредителей (участников) юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий, не связанные с его реорганизацией, не влечет изменения правового положения юридического лица как резидента Парка высоких технологий.

25. При изменении наименования юридического лица (фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий, его реорганизации в форме преобразования такое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) обязано в десятидневный срок с даты государственной регистрации соответствующих изменений в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или с даты государственной регистрации вновь возникшего юридического лица возвратить в администрацию Парка свидетельство о регистрации резидента Парка высоких технологий (его дубликат). Администрация Парка вносит соответствующие сведения в реестр резидентов Парка и в течение 5 рабочих дней после возврата ранее выданного свидетельства о регистрации резидента Парка высоких технологий (его дубликата) выдает новое свидетельство.

26. При сохранении (переходе) статуса резидента Парка высоких технологий, изменении наименования юридического лица (фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) за таким юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) сохраняется прежний регистрационный номер в реестре резидентов Парка.

ГЛАВА 5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

27. Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от: налога на прибыль (за исключением налога на прибыль, исчисляемого, удерживаемого и перечисляемого при исполнении обязанностей налогового агента), если иное не установлено в пункте 28 настоящего Положения; налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь, если иное не установлено в пункте 28 настоящего Положения; оффшорного сбора в отношении объектов обложения оффшорным сбором при расчетах за рекламные, маркетинговые, посреднические услуги, а также при выплате (передаче) дивидендов их учредителям (участникам), части прибыли, начисленной собственнику их имущества.

28. Налоговая льгота, предусмотренная в абзаце третьем пункта 27 настоящего Положения, не распространяется на обороты по реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, а также вывезенных (без обязательств об обратном ввозе на территорию Республики Беларусь) в государства – члены Евразийского экономического союза. В случае неподтверждения факта вывоза таких товаров за пределы Республики Беларусь в соответствии с налоговым законодательством и международными договорами Республики Беларусь резиденты Парка высоких технологий исчисляют и уплачивают налог на добавленную стоимость в порядке, установленном налоговым законодательством и международными договорами Республики Беларусь. Налоговая льгота, предусмотренная в абзаце третьем пункта 27 настоящего Положения, не предоставляется резидентам Парка высоких технологий в отношении арендной платы от сдачи в аренду недвижимого имущества (его части), принадлежащего им на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления. Резиденты Парка высоких технологий вправе отказаться на срок не менее календарного года от использования налоговой льготы, предусмотренной в абзаце третьем пункта 27 настоящего Положения, подав соответствующее уведомление в налоговый орган. Независимо от налоговой льготы, предусмотренной в абзаце втором пункта 27 настоящего Положения, у резидентов Парка высоких технологий облагаются налогом на прибыль по ставке 9 процентов: прибыль от отчуждения участником доли (части доли) в уставном фонде, пая (части пая) организации; прибыль от реализации предприятия как имущественного комплекса; прибыль, полученная от реализации (погашения) ценных бумаг; доходы в виде процентов за предоставление в пользование денежных средств, а также доходы, указанные в подпунктах 3.1, 3.2, 3.4 и 3.13 пункта 3 статьи 128 Налогового кодекса Республики Беларусь. Льготы по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, предусмотренные в абзацах втором и третьем пункта 27 настоящего Положения, не применяются резидентами Парка высоких технологий в отношении оборотов, прибыли от реализации имущества, указанного в абзаце восьмом пункта 19 настоящего Положения.

29. Земельные участки в границах Парка высоких технологий на период строительства на них резидентами Парка высоких технологий, но не капитальных строений (зданий, сооружений), предназначенных для осуществления их деятельности, освобождаются от земельного налога.

30. Освобождаются от налога на недвижимость объекты налогообложения этим налогом, расположенные на территории Парка высоких технологий, плательщиками по которым признаются резиденты Парка высоких технологий, за исключением таких объектов, сдаваемых ими в аренду.

31. Доходы физических лиц (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков), полученные в течение календарного года от резидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам (контрактам), а также доходы резидентов Парка высоких технологий – индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками подоходного налога с физических лиц, доходы в виде дивидендов, полученные от резидента Парка высоких технологий участником (акционером) такого резидента Парка по принадлежащим данному участнику (акционеру) долям (паям, акциям), доли (части долей) в уставных фондах, паи (части паев) в имуществе юридических лиц (в том числе зарегистрированных за рубежом) облагаются подоходным налогом с физических лиц по ставке 9 процентов. Освобождаются от подоходного налога с физических лиц доходы плательщиков, полученные от реализации долей в уставном фонде резидентов Парка высоких технологий, принадлежащих физическому лицу непрерывно не менее 365 календарных дней, акций резидентов Парка высоких технологий, отчуждаемых не ранее 365 календарных дней с даты приобретения.

32. Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации на территории Республики Беларусь резидентам Парка высоких технологий иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь: имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности; рекламных, маркетинговых, консультационных услуг; услуг по обработке информации; работ (услуг) по разработке программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, сопровождению таких программ и баз данных; услуг по предоставлению дискового пространства для размещения информации на сервере и (или) услуг по его техническому обслуживанию, работ (услуг) по проектированию, разработке, оформлению и модификации веб-страниц, созданию баз данных, обеспечению доступа к ним; услуг, с помощью которых осуществляется поиск и (или) предоставляется заказчику информация о потенциальных покупателях (потребителях).

33. Ставка налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, в размере 0 (ноль) процентов применяется к доходам от: отчуждения долей в уставном фонде (паев, акций) организации – резидента Парка высоких технологий либо их части; деятельности по обработке данных и размещению информации (услуги по обработке данных, веб-хостинг (включая комплексные услуги по размещению и управлению веб- сайтами); предоставления комплексных услуг по обработке данных, предоставленных клиентом, и составлению на основе этих данных специализированных отчетов; предоставления услуг по вводу и обработке данных (включая услуги по управлению базами данных, хранению данных, обеспечению доступа к базам данных); предоставления места и времени для рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет; деятельности веб-порталов по функционированию веб-сайтов, использующих поисковые системы в целях создания и ведения обширных баз данных интернет-адресов и содержания в формате, обеспечивающем легкий поиск информации; более чем на 3 года, предоставления дискового пространства и (или) канала связи для размещения информации на сервере и услуг по его техническому обслуживанию; долговых обязательств любого вида независимо от способа их оформления, роялти; посреднических услуг, услуг по рекламе. Ставка налога в размере 0 (ноль) процентов применяется в отношении доходов, указанных в части первой настоящего пункта, в случае, если источником выплаты этих доходов является резидент Парка высоких технологий, а в отношении дохода, названного в абзаце втором части первой настоящего пункта, – также при условии, что получателем дохода является иностранная организация, которая на день начисления дохода, определяемого в соответствии с пунктом 2 статьи 148 Налогового кодекса Республики Беларусь, в течение не менее 365 календарных дней непрерывно фактически владеет на праве собственности долями в уставном фонде (паями, акциями) организации – резидента Парка высоких технологий, доли в уставном фонде (паи, акции) которого либо их части отчуждаются. 34. Работники резидентов Парка высоких технологий и резиденты Парка высоких технологий – индивидуальные предприниматели в установленном законодательством порядке подлежат обязательному государственному социальному страхованию. При этом обязательные страховые взносы не начисляются на часть дохода (выплат) работника (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков) резидента Парка высоких технологий, являющуюся объектом для начисления таких взносов, превышающую однократный размер средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который должны быть уплачены обязательные страховые взносы. При применении льготы, определенной в части второй настоящего пункта, пенсии работникам резидентов Парка высоких технологий и резидентам Парка высоких технологий – индивидуальным предпринимателям исчисляются за соответствующий период из расчета фактически уплаченных сумм обязательных страховых взносов. Работники резидентов Парка высоких технологий вправе отказаться и резиденты Парка высоких технологий – индивидуальные предприниматели вправе не использовать льготу, предусмотренную в части второй настоящего пункта.

35. Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от ввозных таможенных пошлин (с учетом международных обязательств Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и (или) запасных частей к нему в целях использования исключительно на территории Республики Беларусь для реализации инвестиционных проектов в рамках осуществления видов деятельности, перечисленных в пункте 3 настоящего Положения. Основанием для освобождения от пошлин и налога, указанных в части первой настоящего пункта, является: заключение администрации Парка о назначении ввозимых резидентом Парка высоких технологий на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и (или) запасных частей к нему для целей освобождения от ввозных таможенных пошлин; заключение администрации Парка о назначении ввозимых резидентом Парка высоких технологий на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и (или) запасных частей к нему для целей освобождения от налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами. Перечень технологического оборудования, комплектующих и (или) запасных частей к нему, указанных в части первой настоящего пункта, и порядок выдачи заключений, являющихся основанием для освобождения от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, указанных в части второй настоящего пункта, утверждаются Президентом Республики Беларусь, если иное не определено международными обязательствами Республики Беларусь. Использование резидентами Парка высоких технологий в течение двух лет с даты выпуска технологического оборудования, комплектующих и (или) запасных частей к нему, в отношении которых были предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, в целях иных, чем определены в части первой настоящего пункта, и передача в собственность либо во владение, пользование и (или) распоряжение на основании гражданско-правовых сделок юридическим и физическим лицам в течение двух лет с даты их выпуска допускаются при условии уплаты указанных таможенных платежей и выполнения других требований, предусмотренных законодательством. Не распространяются требования, установленные законодательством Республики Беларусь в отношении иностранной безвозмездной помощи, на импорт резидентами Парка высоких технологий товаров, предназначенных для временного использования на территории Республики Беларусь в целях осуществления видов деятельности, указанных в пункте 3 настоящего Положения, и помещенных под таможенный режим временного ввоза. 36. Ставка налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, по дивидендам, если источником выплаты таких доходов является резидент Парка высоких технологий, составляет 5 процентов, если более льготный режим не установлен международными договорами Республики Беларусь.

37. При расчете ставки арендной платы в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, находящихся в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным единицам, расположенных на территории Парка высоких технологий и арендуемых резидентами Парка высоких технологий, к базовой ставке применяется понижающий коэффициент 0,5. 38. Не подлежит обязательной продаже иностранная валюта, полученная резидентами Парка высоких технологий.

39. При сохранении или переходе статуса резидента Парка высоких технологий в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения меры государственной поддержки, предусмотренные в пунктах 27–38 настоящего Положения, а также иные льготы, установленные в соответствии с подпунктом 9.1 пункта 9 Декрета, утвердившего настоящее Положение, действуют в отношении: юридического лица, вновь созданного в результате преобразования юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий, в юридическое лицо другого вида (изменения его организационно-правовой формы); юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий, реорганизованного в форме присоединения к нему другого юридического лица либо выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц.

40. Согласие антимонопольного органа на реорганизацию юридических лиц, зарегистрированных в качестве резидентов Парка высоких технологий, совершение сделок с акциями, долями (частями долей) в уставных фондах резидентов Парка высоких технологий не требуется.

ГЛАВА 6 ЛИШЕНИЕ И УТРАТА СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

41. Лишение статуса резидента Парка высоких технологий может осуществляться: на основании заявления резидента Парка высоких технологий; в случае отказа резидента Парка высоких технологий от заключения с администрацией Парка договора об условиях деятельности резидента Парка высоких технологий или соглашения об изменении (дополнении) данного договора, одобренного Наблюдательным советом; при невыполнении или ненадлежащем выполнении резидентом Парка высоких технологий положений договора об условиях деятельности этого резидента и (или) норм настоящего Положения; при невыполнении условий бизнес-проекта, представленного для регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, и принятии Наблюдательным советом решения о дальнейшей нецелесообразности реализации бизнес-проекта и деятельности этого резидента в Парке высоких технологий.

42. В случаях реорганизации юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий, в форме слияния, разделения, присоединения его к другому юридическому лицу, ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) такое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) утрачивает статус резидента Парка высоких технологий.

43. При нарушении резидентом Парка высоких технологий запрета, установленного в пункте 18 настоящего Положения, и (или) несоблюдении одного или нескольких условий, содержащихся в абзацах втором и третьем пункта 19 настоящего Положения (далее в настоящем пункте – нарушение), Наблюдательный совет по представлению администрации Парка принимает одно из следующих решений: о лишении статуса резидента Парка высоких технологий с указанием в качестве основания принятого решения допущенного нарушения и года, в котором допущено нарушение; об утрате резидентом Парка высоких технологий права на льготы с указанием допущенного нарушения и года, в котором допущено нарушение. Уведомление о принятом решении, указанном в абзаце втором части первой настоящего пункта, осуществляется администрацией Парка с указанием допущенного нарушения и года, в котором допущено нарушение, в порядке, установленном в пункте 45 настоящего Положения. В случае принятия Наблюдательным советом решения об утрате резидентом Парка высоких технологий права на льготы администрация Парка в трехдневный срок со дня принятия такого решения письменно уведомляет об этом юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет резидента Парка высоких технологий с указанием допущенного нарушения и года, в котором допущено нарушение. При принятии любого из решений, указанных в части первой настоящего пункта, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель утрачивают право на льготы, установленные в пункте 27, части четвертой пункта 28, пунктах 29–31 (в части подоходного налога с физических лиц, которым облагались доходы индивидуальных предпринимателей), и льготы, установленные в соответствии с подпунктом 9.1 пункта 9 Декрета, утвердившего настоящее Положение, за период с 1 января по 31 декабря года, в котором допущено нарушение, и обязаны уплатить за этот период налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет без использования льгот, право на которые утрачивается в соответствии с настоящим абзацем, с применением мер ответственности за неуплату, неполную уплату сумм налогов, сборов (пошлин), нарушение установленного срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) и начислением пеней согласно налоговому законодательству.

44. Решение о лишении статуса резидента Парка высоких технологий принимается Наблюдательным советом и может быть обжаловано в суд.

45. Администрация Парка в трехдневный срок со дня принятия Наблюдательным советом решения о лишении статуса резидента Парка высоких технологий письменно уведомляет об этом юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также соответствующие органы государственной статистики, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет резидента Парка высоких технологий с указанием оснований принятого решения и вносит соответствующую запись в реестр резидентов Парка. При утрате статуса резидента Парка высоких технологий администрация Парка вносит запись об утрате статуса резидента Парка высоких технологий в реестр резидентов Парка и в трехдневный срок письменно информирует об этом соответствующие органы государственной статистики, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, ранее зарегистрированных в качестве резидента Парка высоких технологий. Лишение (утрата) статуса резидента Парка высоких технологий является основанием для прекращения договора об условиях деятельности резидента Парка высоких технологий. 46. В случае лишения (утраты) статуса резидента Парка высоких технологий юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (либо их правопреемники) обязаны в пятидневный срок возвратить свидетельство о регистрации резидента Парка высоких технологий (его дубликат) в администрацию Парка.

ГЛАВА 7 ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

47. Не требуется получение резидентом Парка высоких технологий специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, заключивших трудовой договор (контракт) с резидентом Парка высоких технологий. Для использования труда иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, разрешение на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы резидентам Парка высоких технологий не требуется. Резидент Парка высоких технологий в течение 3 рабочих дней с даты заключения трудового договора (контракта) с иностранным гражданином или лицом без гражданства, не имеющими разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, обязан письменно уведомить подразделение по гражданству и миграции управлений, отделов внутренних дел городского, районного исполнительного комитета (местной администрации) по месту жительства (пребывания) данного работника о заключении такого трудового договора (контракта) с приложением его копии. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину и лицу без гражданства, заключившим трудовой договор (контракт) с резидентом Парка высоких технологий, выдается на срок действия заключенного трудового договора (контракта), в том числе с учетом продления срока его действия, и 2 месяца после его прекращения. О продлении срока действия такого трудового договора (контракта) резидент Парка высоких технологий обязан уведомить подразделение по гражданству и миграции, указанное в части третьей настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней с даты продления срока действия трудового договора (контракта) с приложением копии соответствующего соглашения о продлении.

48. Безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь устанавливается на основании списков, указанных в части второй настоящего пункта, для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих действительный паспорт или иной документ, его заменяющий, предназначенный для выезда за границу и выданный соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства либо международной организацией (далее – документы для выезда за границу): привлекаемых резидентами Парка высоких технологий для осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора (контракта); являющихся собственниками имущества, учредителями (участниками) резидентов Парка высоких технологий или работниками собственников имущества, учредителей (участников) резидентов Парка высоких технологий. Представление в Государственный пограничный комитет списков лиц, перемещение которых через Государственную границу Республики Беларусь допускается в безвизовом порядке, осуществляется администрацией Парка на основании заявлений резидентов Парка высоких технологий, содержащих сведения о данных лицах, с приложением копий действительных документов таких лиц для выезда за границу (с указанием статуса этих лиц в соответствии с абзацами вторым и третьим части первой настоящего пункта, их фамилий, собственных имен, отчеств (если таковые имеются), номеров и серий (при наличии) документов для выезда за границу, дат выдачи таких документов, сроков их действия, органов, их выдавших). Иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в части первой настоящего пункта, не имеющим разрешений на временное проживание в Республике Беларусь, предоставляется право пребывать на территории Республики Беларусь в течение 180 дней в календарном году.

ГЛАВА 8 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ЕГО ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

49. Наблюдательный совет создается для осуществления общей координации работы Парка высоких технологий, управления и контроля за его деятельностью.

50. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Президентом Республики Беларусь. 51. Основными задачами Наблюдательного совета являются: содействие созданию и развитию производств, основанных на новых и высоких технологиях; обеспечение взаимодействия республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов по направлениям деятельности Парка высоких технологий; координация деятельности резидентов Парка высоких технологий; защита прав и законных интересов резидентов Парка высоких технологий; содействие созданию в Республике Беларусь благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, а также высококвалифицированных специалистов в сферу новых и высоких технологий по направлениям деятельности Парка высоких технологий; содействие увеличению экспорта товаров (работ, услуг), имущественных прав резидентами Парка высоких технологий.

52. В целях реализации основных задач Наблюдательный совет: согласовывает предложения администрации Парка о расширении направлений деятельности Парка высоких технологий; по представлению администрации Парка принимает решения о регистрации (об отказе в регистрации) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов этого Парка, лишении статуса резидента Парка высоких технологий; принимает решение о проведении администрацией Парка в соответствии с настоящим Положением научно-технической экспертизы (экспертиз), в том числе с привлечением экспертов (научных и иных организаций, ученых и специалистов), документов и бизнес-проектов, представленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; рассматривает предложения резидентов Парка высоких технологий по вопросам их деятельности, а также информацию, представленную контролирующими органами, администрацией Парка; приглашает на свои заседания должностных лиц государственных органов, руководителей, представителей других организаций, в том числе администрации Парка, резидентов Парка высоких технологий, иных физических лиц; запрашивает и получает от государственных органов (должностных лиц), других организаций, в том числе резидентов Парка высоких технологий, необходимые для его работы документы и информацию; принимает участие в разработке программ развития и поддержки Парка высоких технологий; согласовывает финансирование администрацией Парка мероприятий по поддержке, развитию и популяризации образования, образовательных мероприятий, реализации образовательных программ по направлениям деятельности Парка высоких технологий за счет средств администрации Парка и иных источников финансирования в соответствии с законодательством; осуществляет иные функции по развитию Парка высоких технологий.

ГЛАВА 9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

53. Руководство деятельностью Наблюдательного совета осуществляет председатель Наблюдательного совета (в отсутствие председателя – его заместитель). Председатель и заместитель председателя Наблюдательного совета назначаются Президентом Республики Беларусь.

54. Председатель Наблюдательного совета: представляет Наблюдательный совет в отношениях с государственными органами, иными организациями и физическими лицами; утверждает планы работы Наблюдательного совета; созывает внеочередные заседания Наблюдательного совета, утверждает их повестку дня; несет персональную ответственность за реализацию Наблюдательным советом его функций; выполняет иные задачи и функции в соответствии с решениями Наблюдательного совета в пределах полномочий этого совета.

55. Наблюдательный совет принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции, на заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Внеочередное заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе председателя Наблюдательного совета, иных его членов, а также по предложению Президента Республики Беларусь, администрации Парка.

56. Заседание Наблюдательного совета ведет председатель Наблюдательного совета (в отсутствие председателя – его заместитель).

57. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании его членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета (в отсутствие председателя – его заместителя). Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывает председатель Наблюдательного совета (в отсутствие председателя – его заместитель), и являются обязательными для исполнения резидентами Парка высоких технологий и администрацией Парка.

58. Организационно-техническое и информационно-методическое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляется администрацией Парка.

ГЛАВА 10 АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРКА

59. Непосредственное управление деятельностью Парка высоких технологий осуществляется администрацией Парка.

60. Администрация Парка действует в соответствии с настоящим Положением и иным законодательством на основании устава, утверждаемого Президентом Республики Беларусь.

61. Администрацию Парка возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь. Полномочия директора определяются в уставе администрации Парка.

Директор несет персональную ответственность за реализацию администрацией Парка ее функций и ежегодно представляет Президенту Республики Беларусь отчет о деятельности Парка высоких технологий.

62. Администрация Парка в соответствии с настоящим Положением и ее уставом: вносит предложения Совету Министров Республики Беларусь по совершенствованию деятельности Парка высоких технологий, в том числе для их представления в установленном порядке Президенту Республики Беларусь; осуществляет разработку, согласование с заинтересованными государственными органами (организациями), а также с Администрацией Президента Республики Беларусь и внесение в установленном законодательством порядке в Совет Министров Республики Беларусь проектов нормативных правовых актов, иных документов по вопросам деятельности Парка высоких технологий; направляет в Наблюдательный совет материалы, необходимые для принятия решений о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов Парка высоких технологий, лишении их статуса резидента Парка высоких технологий; на основании решений Наблюдательного совета о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов Парка высоких технологий вносит соответствующие сведения в реестр резидентов Парка; ведет реестр резидентов Парка; выдает свидетельства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий; осуществляет по поручению Наблюдательного совета научно-техническую экспертизу (экспертизы), в том числе с привлечением экспертов (научных и иных организаций, ученых и специалистов), документов и бизнес-проектов, представленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями согласно настоящему Положению, проводит анализ осуществляемой резидентами Парка высоких технологий деятельности и ее результатов на соответствие видам деятельности, перечисленным в пункте 3 настоящего Положения; предоставляет резидентам Парка высоких технологий, другим организациям, обеспечивающим их деятельность, в аренду здания, сооружения и помещения, иное имущество на территории Парка высоких технологий, осуществляет контроль за их целевым использованием; освещает в средствах массовой информации деятельность Парка высоких технологий и его резидентов; подготавливает и издает в пределах своей компетенции информационные материалы; выполняет другие функции, определяемые в ее уставе, настоящем Положении и ином законодательстве.

63. Администрация Парка вправе получать от государственных органов, иных организаций и должностных лиц информацию и документы, необходимые для осуществления возложенных на нее функций.

64. Финансирование деятельности администрации Парка осуществляется за счет: ежеквартальных отчислений резидентами Парка высоких технологий в размере 1 процента от выручки (дохода), полученной (полученного) за предшествующий квартал в результате осуществления ими видов деятельности, указанных в пункте 3, и деятельности в соответствии с абзацами четвертым–шестым пункта 19 настоящего Положения; иных доходов и поступлений, не запрещенных законодательством. Права и льготы, предусмотренные в абзацах втором и третьем пункта 27, частях первой и третьей пункта 28, пунктах 29, 30 настоящего Положения, распространяются на администрацию Парка и ее деятельность.

65. Средства администрации Парка используются на цели, определяемые в ее уставе и настоящем Положении.

66. Администрация Парка ежегодно в I квартале календарного года представляет в Наблюдательный совет годовой отчет о своей деятельности за прошедший календарный год.

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 21 ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 8 О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

По материалам сайта pravo.by