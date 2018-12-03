Обязательная идентификация пользователей .BY, БЕЛ

Порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого издания пользователей, размещающих информационные сообщения и (или) материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование.

Идентификация пользователя интернет-ресурса – совокупность мероприятий по установлению сведений о пользователе интернет-ресурса (далее – пользователь); пользовательское соглашение – договор между владельцем интернет-ресурса и пользователем, в котором определены условия использования интернет-ресурса, а также взаимные права и обязанности сторон;

Сетевой (IP) адрес – сетевой (логический) идентификатор средства электросвязи в сети передачи данных, организованной на основе принципов пакетной коммутации на базе IP-протокола; учетная запись – хранимая в компьютерной системе интернет-ресурса совокупность указанных при регистрации данных о пользователе, необходимая для его идентификации.

Предварительная идентификация пользователя осуществляется при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Владелец интернет-ресурса обеспечивает соответствие пользовательского соглашения (в том числе в части перечня собираемых персональных данных пользователя) требованиям законодательства Республики Беларусь. Пользовательское соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь.

Владелец интернет-ресурса осуществляет активацию учетной записи пользователя путем отправки кода активации в СМС-сообщении на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного телефона пользователя или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя. При этом один номер мобильного телефона и (или) один комплект иных идентификационных данных могут быть использованы для регистрации не более одной учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе. После активации своей учетной записи пользователь вправе размещать на интернетресурсе информационные сообщения и (или) материалы, включая комментарии к информационным сообщениям и (или) материалам иных пользователей данного интернетресурса, при условии авторизации на интернет-ресурсе (введения при входе на интернетресурс своего логина и пароля, указанных при регистрации).

Пользователь имеет право в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение.

При получении владельцем интернет-ресурса от уполномоченных государственных органов сведений, подтверждающих, что информация, предоставленная пользователем при регистрации учетной записи на интернет-ресурсе, не соответствует действительности (за исключением фактов наличия в ней грамматических ошибок, допущенных при заполнении формы пользовательского соглашения), а также в случае использования при регистрации учетной записи информации, противоречащей требованиям законодательства Республики Беларусь, в том числе нарушающей права и законные интересы третьих лиц, владелец интернет-ресурса имеет право расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение. О факте расторжения в одностороннем порядке пользовательского соглашения владельцем интернет-ресурса пользователю направляется уведомление в СМС-сообщении на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного телефона или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих обеспечить информирование пользователя. Решение о расторжении в одностороннем порядке пользовательского соглашения владельцем интернет-ресурса может быть обжаловано пользователем в суд в месячный срок со дня получения такого уведомления.

Владелец интернет-ресурса на время действия пользовательского соглашения, а также в течение года с даты его расторжения обеспечивает хранение на физически размещенных на территории Республики Беларусь серверах: полученных при предварительной идентификации пользователя сведений, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 301 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации»; сведений о размещении и (или) изменении пользователем на интернет-ресурсе информационных сообщений и (или) материалов, дате и времени их размещения и (или) изменения; сведений о сетевом (IP) адресе устройства пользователя, присвоенном при регистрации пользователя на интернет-ресурсе, внесении изменений в регистрационные данные пользователя; иных сведений, полученных владельцем интернет-ресурса при идентификации пользователя.

Владелец интернет-ресурса: принимает меры по защите от утраты, а также разглашения без согласия пользователя сведений, указанных в пункте 7 Положения; предоставляет сведения, указанные в пункте 7 Положения, по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 23 ноября 2018 г. № 850 Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания