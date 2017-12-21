ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 21 декабря 2017 г. № 8 О развитии цифровой экономики

В целях развития Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики в Республике Беларусь пос тановляю:

1. Продлить до 1 января 2049 г. срок действия специального правового режима Парка высоких технологий с сохранением принципа экстерриториальности, дополнительно предоставив резидентам этого Парка право на осуществление в установленном порядке: образовательной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий; деятельности в сфере киберспорта, включая подготовку киберспортивных команд, организацию и проведение соревнований, организацию их трансляций; деятельности в сфере искусственного интеллекта, создания систем беспилотного управления транспортными средствами; иных видов деятельности, указанных в Положении о Парке высоких технологий, утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12.

2. Создать условия для внедрения в экономику Республики Беларусь технологии реестра блоков транзакций (блокчейн)*, иных технологий, основанных на принципах распределенности, децентрализации и безопасности совершаемых с их использованием операций. С учетом того, что до принятия настоящего Декрета обращение цифровых знаков (токенов) (далее – токен) не было урегулировано законодательством и, соответственно, они не являлись объектом правоотношений, установить, что:

2.1. юридические лица вправе владеть токенами и с учетом особенностей, установленных настоящим Декретом, совершать следующие операции: через резидента Парка высоких технологий, осуществляющего соответствующий вид деятельности, создавать и размещать собственные токены в Республике Беларусь и за рубежом; хранить токены в виртуальных кошельках; через операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, иных резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих соответствующий вид деятельности, приобретать, отчуждать токены, совершать с ними иные сделки (операции). Юридические лица – резиденты Парка высоких технологий вправе осуществлять правомочия, указанные в части первой настоящего подпункта, а также иную деятельность с использованием токенов в порядке, установленном Положением о Парке высоких технологий;

______________________________ * Для целей настоящего Декрета термины используются в значениях, определенных согласно приложению 1. 2.2. физические лица вправе владеть токенами и с учетом особенностей, установленных настоящим Декретом, совершать следующие операции: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен токенов на иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены. Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, не является предпринимательской деятельностью. Токены не подлежат декларированию. Индивидуальные предприниматели – резиденты Парка высоких технологий вправе: осуществлять правомочия, указанные в части первой настоящего подпункта;

рить и завещать токены. Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, не является предпринимательской деятельностью. Токены не подлежат декларированию. Индивидуальные предприниматели – резиденты Парка высоких технологий вправе: осуществлять правомочия, указанные в части первой настоящего подпункта;

через резидента Парка высоких технологий, осуществляющего соответствующий вид деятельности, создавать и размещать собственные токены в Республике Беларусь и за рубежом; осуществлять иную деятельность с использованием токенов в порядке, установленном Положением о Парке высоких технологий;

2.3. операторы криптоплатформ, операторы обмена криптовалют обязаны обеспечивать наличие на счетах в банках Республики Беларусь денежных средств в размере не менее 1 млн. белорусских рублей для оператора криптоплатформы, не менее 200 тыс. белорусских рублей для оператора обмена криптовалют. Оператор криптоплатформы вправе: открывать счета в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях в Республике Беларусь и за рубежом для проведения расчетов по торгам и осуществляемым им операциям; получать за оказываемые услуги вознаграждение, в том числе токенами, устанавливать его размер и порядок взимания с участников торгов (клиентов); совершать (организовывать) сделки с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь, направленные на размещение токенов, в том числе за рубежом, приобретение и (или) отчуждение токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, обмен токенов на иные токены в интересах клиентов либо в своих интересах; совершать (организовывать) иные сделки (операции) с токенами, за исключением операций по обмену токенов на объекты гражданских прав иные, чем белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, токены;

2.4. для перехода к другому лицу прав, которые удостоверяются токенами, достаточно передачи токена этому лицу, за исключением перехода права, требующего государственной регистрации. Передача токена считается совершенной в момент отражения подтвержденной операции по передаче токена адресату в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе согласно действующим в них правилам (протоколам).

Допускается использование токенов в качестве вознаграждения за верификацию, совершение других операций в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе;

2.5. реализация проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием технологии реестра блоков транзакций (блокчейн), иной распределенной информационной системы, может осуществляться на основании соглашений о государственно-частном партнерстве.

3. Предоставить льготы и преференции участникам отношений, связанных с применением современных технологий. С этой целью определить, что:

3.1. до 1 января 2023 г. не признаются объектами налогообложения: налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль (подоходным налогом с физических лиц) – обороты, прибыль (доходы) резидентов Парка высоких технологий от деятельности по майнингу, созданию, приобретению, отчуждению токенов. При этом выручка и затраты (расходы) от таких деятельности и операций не учитываются для целей исчисления и уплаты налога на прибыль, а суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении (уплаченные при ввозе) товаров (работ, услуг), имущественных прав, связанных с осуществлением таких деятельности и операций, вычету не подлежат; подоходным налогом с физических лиц – доходы физических лиц от деятельности по майнингу, приобретения (в том числе в порядке дарения), отчуждения токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмена на иные токены. При этом расходы физических лиц – индивидуальных предпринимателей от таких деятельности и операций не учитываются при налогообложении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности;

налогом на добавленную стоимость – обороты по отчуждению токенов, в том числе обороты по их отчуждению иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь. При этом не подлежат вычету суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении (уплаченные при ввозе) товаров (работ, услуг), имущественных прав, связанных с осуществлением деятельности и (или) операций по приобретению (созданию) и (или) отчуждению токенов; налогом при упрощенной системе налогообложения – выручка от отчуждения токенов путем их обмена на иные токены; налогом на прибыль – прибыль от отчуждения токенов путем их обмена на иные токены. При этом выручка и затраты (расходы) по таким операциям не учитываются для целей исчисления и уплаты налога на прибыль. Для целей налогообложения отчуждение токенов, в том числе путем их обмена на иные токены, рассматривается как реализация имущественных прав. Не являются выручкой для целей налогообложения токены, денежные средства, электронные деньги, полученные в качестве инвестиций юридическими лицами в результате создания и размещения через резидентов Парка высоких технологий собственных токенов или обмена полученных токенов на денежные средства, электронные деньги;

3.2. действие валютного законодательства не распространяется на: физических лиц и юридические лица (кроме банков и небанковских кредитно- финансовых организаций), которые являются резидентами Республики Беларусь, при проведении ими разрешенных видов операций, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего Декрета, осуществляемых с использованием токенов; резидентов Парка высоких технологий при совершении ими операций с использованием токенов. При этом не допускается использование иностранной валюты в расчетах между резидентами Республики Беларусь, за исключением операций (расчетов), совершаемых такими резидентами между собой в системах операторов криптоплатформ или с указанными операторами, а также на зарубежных торговых площадках;

3.3. законодательство о ценных бумагах, секьюритизации, требования о лицензировании профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам не распространяются на отношения (деятельность, операции) резидентов Парка высоких технологий с использованием токенов, в том числе на тождественные (схожие) с отношениями (деятельностью, операциями), регулируемыми указанным законодательством. Майнинг, деятельность оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют, иная деятельность с использованием токенов не признаются банковской деятельностью;

3.4. для целей бухгалтерского учета: возникшие (добытые) в процессе майнинга или приобретенные иным способом токены признаются активами; размещение юридическими лицами созданных ими токенов приводит к возникновению обязательства перед владельцами этих токенов. Операторы криптоплатформ, операторы обмена криптовалют, иные организации, осуществляющие деятельность с использованием токенов, отражают в бухгалтерском учете совершаемые ими операции, а также составляют бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов. Правовой режим, установленный настоящим Декретом, распространяется на токены, приобретенные (добытые) до вступления в силу настоящего Декрета;

3.5. не требуются получение специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по технической и (или) криптографической защите информации либо иных разрешительных документов, связанных с защитой информации, подтверждение соответствия, прохождение государственной экспертизы средств технической и криптографической защиты информации, иных разрешительных процедур, связанных с защитой информации*, использование информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь, их государственная регистрация: резидентам Парка высоких технологий – при осуществлении деятельности в соответствии с пунктом 3 Положения о Парке высоких технологий, которая связана с разработкой и (или) применением технологии реестра блоков транзакций (блокчейн); физическим лицам – при осуществлении майнинга, хранении, приобретении, отчуждении токенов; юридическим лицам – при хранении, приобретении, отчуждении токенов, совершении с ними иных сделок (операций). Информация, для защиты которой не требуются получение разрешительных документов и прохождение разрешительных процедур, может обрабатываться в информационных системах без соблюдения установленного законодательством порядка технической и криптографической защиты информации в информационных системах и с применением систем защиты информации без проведения их аттестации при условии, что такие информационные системы и (или) системы защиты информации созданы с участием резидента Парка высоких технологий либо созданы третьими лицами и используются резидентом Парка высоких технологий при осуществлении деятельности, предусмотренной в абзаце втором части первой настоящего подпункта;

______________________________ * Для целей настоящего подпункта под информацией, для защиты которой не требуются получение разрешительных документов и прохождение разрешительных процедур, понимается информация о частной жизни физического лица, персональные данные, а также информация, составляющая коммерческую, банковскую тайну (за исключением коммерческой, банковской тайны государственных органов, иных государственных организаций, хозяйственных обществ, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежит государству).

3.6. в случае экономической несостоятельности (банкротства) резидента Парка высоких технологий субсидиарная ответственность по обязательствам такого юридического лица не может быть возложена на собственника его имущества, учредителей (участников) или других лиц, в том числе руководителя, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия, за исключением случаев, когда экономическая несостоятельность (банкротство) вызвана действиями таких лиц, повлекшими привлечение их к уголовной ответственности.

4. Принять меры, направленные на повышение правовой защищенности участников отношений, связанных с применением современных финансовых технологий. Для реализации этих мер установить, что:

4.1. функции по контролю за деятельностью операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения возлагаются на государственные органы в соответствии с их компетенцией;

4.2. токены не относятся к средствам в значении, определенном законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

4.3. оператор криптоплатформы разрабатывает, утверждает локальные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляет свою деятельность, в том числе: правила, регулирующие порядок торговли токенами; порядок допуска участников к торгам и исключения из числа участников торгов; правила допуска токенов к торгам;

4.4. юридическое лицо, создавшее и разместившее собственный токен через резидента Парка высоких технологий, обязано удовлетворять требования владельца токена, обусловленные при его создании и размещении. Отказ от удовлетворения требований владельца токена со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается;

4.5. деятельность юридических, физических лиц по организации и (или) проведению конференций, семинаров, лекций, обучающих и иных аналогичных мероприятий по вопросам создания и (или) использования технологии реестра блоков транзакций (блокчейн), иных технологий, основанных на принципах распределенности и безопасности совершаемых с их использованием операций, токенов осуществляется по согласованию с государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий»;

4.6. проведение в рамках контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь проверок резидентов Парка высоких технологий без предварительного согласования с государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий» не допускается.

5. Провести в рамках Парка высоких технологий правовой эксперимент для апробации новых правовых институтов на предмет возможности и

х имплементации в гражданское законодательство Республики Беларусь. Для этого предоставить резидентам Парка высоких технологий право: 5.1. заключать между собой и (или) с третьими лицами договор конвертируемого займа. По договору конвертируемого займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик при наступлении определенного договором обстоятельства, в том числе зависящего от воли заемщика и (или) заимодавца, либо при совершении заемщиком или третьими лицами определенных договором действий передает заимодавцу принадлежащие заемщику акции, долю (часть доли) в уставном фонде заемщика, находящиеся на балансе заемщика, либо увеличивает уставный фонд на сумму конвертируемого займа с передачей заимодавцу акций, эмитентом которых является заемщик, или доли (части доли) в уставном фонде заемщика. Срок такой передачи (увеличения уставного фонда), цена акций, доли (части доли) в уставном фонде или порядок ее определения, размер и порядок уплаты процентов за пользование займом (при их наличии) предусматриваются сторонами в договоре конвертируемого займа. Заемщик обязуется возвратить заимодавцу выданную сумму денег (сумму займа) вместо передачи указанных акций, доли (части доли), уплатить проценты за пользование займом, только если возврат суммы займа, уплата процентов предусмотрены договором. В течение срока действия договора конвертируемого займа заемщик (его орган) не несет установленной законодательством обязанности по уменьшению уставного фонда на величину стоимости доли (части доли) в его уставном фонде, приобретенной самим заемщиком (на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в распоряжение заемщика), в отношении которой (которых) заключен договор конвертируемого займа, и не вправе отчуждать такую долю (часть доли, акции) иным лицам, если иное не установлено договором. На отношения сторон, возникающие из договора конвертируемого займа, не распространяются положения законодательства: о преимущественном праве на приобретение акций, долей (частей долей) в уставном фонде хозяйственного общества, праве приобретения хозяйственным обществом акций, долей (частей долей) в его уставном фонде и праве закрытого акционерного общества предложить третьему лицу приобрести акции данного общества, не востребованные в результате реализации его акционерами преимущественного права на их приобретение; о формировании уставного фонда хозяйственного общества в части недопустимости освобождения учредителя (участника) хозяйственного общества от обязанности внесения вклада в уставный фонд (оплаты акций) путем зачета требований к хозяйственному обществу. Доходы (прибыль), возникающие при конвертации требования заимодавца по договору конвертируемого займа в акции, долю (часть доли) в уставном фонде, включая доход в виде превышения цены акций, доли (части доли) в уставном фонде на дату конвертации (то есть на дату удовлетворения такого требования) над их первоначальным размером (номинальной стоимостью), не являются объектом налогообложения налогом на прибыль;

5.2. заключать между собой и (или) с третьими лицами соглашение о предоставлении опциона на заключение договора (далее – опцион на заключение договора) и опционный договор. В силу опциона на заключение договора одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом на заключение договора. Опцион на заключение договора может предоставляться за плату и (или) другое встречное предоставление. Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта названной оферты в порядке, сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом на заключение договора. Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что акцепт возможен только при наступлении определенного таким опционом условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон. Опцион на заключение договора должен содержать условия, позволяющие определить предмет и другие существенные условия договора, подлежащего заключению. Предмет договора, подлежащего заключению, может быть описан любым способом, позволяющим его идентифицировать на момент акцепта безотзывной оферты. Опцион на заключение договора заключается в форме, установленной для договора, подлежащего заключению. По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения определенных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать, предоставить или принять имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности). Если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. В течение срока действия опциона на заключение договора и (или) опционного договора хозяйственное общество (его орган) не несет обязанности по уменьшению уставного фонда на величину стоимости доли (части доли) в его уставном фонде, приобретенной самим обществом (на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в распоряжение акционерного общества), в отношении которой (которых) заключены соответствующие договоры, и не вправе отчуждать такую долю (часть доли, акции) иным лицам, если иное не установлено договором;

5.3. осуществлять совершение и (или) исполнение сделок посредством смарт- контракта. Лицо, совершившее сделку с использованием смарт-контракта, считается надлежащим образом осведомленным о ее условиях, в том числе выраженных программным кодом, пока не доказано иное; 5.4. заключать между собой и (или) с третьими лицами соглашение о возмещении имущественных потерь, предусматривающее обязанность одной стороны возместить имущественные потери, понесенные другой стороной или третьим лицом, возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательств стороной, обязующейся их возместить (в том числе расходы, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или государственными органами, иными организациями к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и другие). Соглашением может быть определен предел возмещения имущественных потерь или порядок его определения. Размер возмещения имущественных потерь может быть уменьшен судом в случаях, когда доказано, что сторона, понесшая имущественные потери, умышленно или в силу грубой неосторожности способствовала увеличению размера имущественных потерь и (или) не приняла разумных мер для минимизации размера таких потерь. Резидент Парка высоких технологий, собственник имущества, учредитель (участник) резидента Парка высоких технологий, которые при заключении договора предоставили другой стороне недостоверные заверения в обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых специальных разрешений (лицензий), своему финансовому состоянию, наличию прав на материальные или нематериальные активы либо относящихся к третьему лицу и других), обязаны возместить другой стороне по ее требованию имущественные потери, причиненные недостоверностью таких заверений, и выплатить неустойку, если таковая предусмотрена договором. Признание договора незаключенным или недействительным, установление факта его ничтожности не освобождают от исполнения указанной обязанности. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения в обстоятельствах, имеющих для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении потерь вправе также отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон. При этом последствия такого отказа могут определяться соглашением сторон;

5.5. заключать между собой и (или) с третьими лицами соглашение, предусматривающее обязанность одной стороны возместить другой стороне по ее требованию убытки и (или) уплатить предусмотренную таким соглашением неустойку в случае совершения одной стороной или ее аффилированным лицом действий, имевших результатом прекращение трудовых отношений между другой стороной и ее работником (работниками) и установление трудовых отношений между таким работником (такими работниками) и первой стороной или ее аффилированным лицом;

5.6. заключать с работником соглашение, в соответствии с которым работник добровольно (за установленную соглашением компенсацию) принимает на себя обязательство в течение определенного таким соглашением срока не заключать трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с третьими лицами, являющимися конкурентами этого резидента Парка высоких технологий, а также обязуется не осуществлять самостоятельно конкурирующую предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не выступать учредителем (участником) организации, являющейся конкурентом этого резидента Парка высоких технологий, не выполнять функции ее руководителя, не выступать членом ее коллегиального органа управления. При этом заключение указанного соглашения между резидентом Парка высоких технологий и его работником допускается в случае, если резидентом Парка высоких технологий предоставляется работнику плата за соблюдение названного обязательства в размере не менее одной трети среднемесячного заработка этого работника за последний год работы, уплачиваемая за каждый месяц соблюдения такого обязательства после прекращения трудовых отношений, и срок данного обязательства не превышает одного года после прекращения трудовых отношений между резидентом Парка высоких технологий и его работником. В соглашении должны быть определены территориальные границы этого обязательства, конкретный вид деятельности, в отношении которого оно принимается, ответственность за нарушение соглашения;

5.7. по соглашению сторон предусматривать в договорах между собой и (или) с третьими лицами любой размер неустойки, в том числе больший по сравнению с установленным законодательством. При этом размер неустойки, согласованный сторонами, не может быть уменьшен судом, за исключением случая, когда явно несоразмерная неустойка была недобросовестно навязана стороне договора, не имевшей реальных возможностей влиять на содержание договора.

6. Резиденты Парка высоких технологий вправе выступать учредителями (участниками, акционерами) организаций, создаваемых (созданных) за рубежом, участвовать в управлении ими, в том числе с территории Республики Беларусь, в порядке, предусмотренном законодательством соответствующих зарубежных государств. Данное право распространяется также на участников (акционеров) резидентов Парка высоких технологий.

7. При осуществлении любого из правомочий, предусмотренных в подпунктах 5.1–5.4 пункта 5 настоящего Декрета, предоставить право резидентам Парка высоких технологий, а также их участникам (акционерам) и иным третьим лицам, являющимся сторонами гражданско-правовых договоров с указанными лицами, выдавать безотзывные доверенности, то есть доверенности, которые не могут быть отменены до окончания срока их действия либо могут быть отменены только в предусмотренных в данных доверенностях случаях. Такая доверенность может быть выдана на срок свыше трех лет от даты выдачи.

8. Субъекты малого предпринимательства, являющиеся организациями, осуществляющими деятельность в сфере технологий V и VI технологических укладов, вправе заключать с нерезидентами Республики Беларусь договоры конвертируемого займа в порядке и на условиях, указанных в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего Декрета.

9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве резидентов Парка высоких технологий до вступления в силу настоящего Декрета: осуществляют деятельность в соответствии с настоящим Декретом; несут обязанность, установленную в абзаце седьмом пункта 19 Положения о Парке высоких технологий, только в отношении видов деятельности, не осуществлявшихся ими ранее и планируемых к осуществлению после вступления в силу настоящего Декрета.

10. Части первая и вторая подпункта 2.2 пункта 2, абзац третий части первой подпункта 3.1, абзац второй части первой подпункта 3.2 и абзац третий части первой подпункта 3.5 пункта 3 настоящего Декрета распространяют свое действие на отношения, возникшие до вступления в силу настоящего Декрета.

11. Внести изменения в нормативные правовые акты согласно приложению 2.

12. Предоставить право: Совету Министров Республики Беларусь совместно с государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий» разъяснять вопросы применения настоящего Декрета в части использования в гражданском обороте токенов и осуществления деятельности с использованием технологии реестра блоков транзакций (блокчейн); государственному учреждению «Администрация Парка высоких технологий» разъяснять вопросы применения Положения о Парке высоких технологий.

13. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом; принять иные меры по его реализации.

14. Министерству финансов в трехмесячный срок определить порядок бухгалтерского учета токенов и операций с их использованием.

15. До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом они применяются в части, ему не противоречащей.

16. Настоящий Декрет вступает в силу в следующем порядке: пункты 13, 14 и 17 – после его официального опубликования; иные положения настоящего Декрета – через три месяца после его официального опубликования.

17. Настоящий Декрет является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенкo

Приложение 1 к Декрету Президента Республики Беларусь 21.12.2017 № 8

ПЕРЕЧЕНЬ используемых терминов и их определений

1. Оператор криптоплатформы – резидент Парка высоких технологий, предоставляющий с использованием информационной системы физическим и (или) юридическим лицам, в том числе нерезидентам Республики Беларусь, возможность совершения между собой и (или) с оператором криптоплатформы следующих сделок (операций): отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги; обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида; иных сделок (операций) в соответствии с требованиями настоящего Декрета.

2. Виртуальный кошелек – программное или программно-техническое средство, предназначенное для хранения цифровых знаков (токенов) и позволяющее его владельцу осуществлять операции с ними.

3. Владелец цифрового знака (токена) – субъект гражданского права, которому цифровой знак (токен) принадлежит на праве собственности или на ином вещном праве.

4. Криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена.

5. Майнинг – отличная от создания собственных цифровых знаков (токенов) деятельность, направленная на обеспечение функционирования реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством создания в таком реестре новых блоков с информацией о совершенных операциях. Лицо, осуществляющее майнинг, становится владельцем цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) в результате его деятельности по майнингу, и может получать цифровые знаки (токены) в качестве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков транзакций (блокчейне).

6. Оператор обмена криптовалют – резидент Парка высоких технологий, осуществляющий с использованием информационных систем и (или) программно- технических комплексов, работающих в режиме самообслуживания (криптоматов), от собственного имени и в своем интересе обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида, их покупку и продажу за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги. Сделки (операции) по покупке и продаже цифровых знаков (токенов) с резидентами Республики Беларусь совершаются в белорусских рублях.

7. Размещение цифровых знаков (токенов) – совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, направленных на передачу цифровых знаков (токенов) их первым владельцам на условиях, определенных лицом, создавшим через резидента Парка высоких технологий такие цифровые знаки (токены), в том числе в целях привлечения от первых владельцев белорусских рублей, иностранной валюты, электронных денег, цифровых знаков (токенов) другого вида.

8. Реестр блоков транзакций (блокчейн) – выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной децентрализованной информационной системе, использующей криптографические методы защиты информации, последовательность блоков с информацией о совершенных в такой системе операциях.

9. Смарт-контракт – программный код, предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе в целях автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий.

10. Термины «резидент Республики Беларусь» и «нерезидент Республики Беларусь» используются в значениях, определенных в статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле».

11. Технологический уклад – комплекс технологически сопряженных производств, характерных для определенного уровня развития общественного производства (ядро технологического уклада), ключевым фактором формирования которого является развитие определенных технологических направлений. К V технологическому укладу относятся информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, технологии в области микро- и радиоэлектроники, технологии в области роботостроения и приборостроения, технологии в области вычислительной, оптико-волоконной техники и офисного оборудования, технологии производства медицинской техники и оказание высокотехнологичной медицинской помощи, технологии производства фармацевтической продукции, технологии производства новых материалов с заданными свойствами, авиакосмические технологии, технологии в области атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. К VI технологическому укладу относятся нанотехнологии, генно-инженерные и клеточные технологии, технологии искусственного интеллекта, аддитивные технологии.

12. Цифровой знак (токен) – запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой.

Приложение 2 к Декрету Президента Республики Беларусь 21.12.2017 № 8

ПЕРЕЧЕНЬ изменений, вносимых в нормативные правовые акты 1. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий» следующие изменения: в пункте 2: в абзаце втором: слова «50 гектаров» заменить словами «55,8 гектара»; слова «, срок действия которого составляет 15 лет со дня вступления в силу настоящего Декрета» заменить словами «сроком действия до 1 января 2049 г.»; после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания: «Парк высоких технологий не является свободной (специальной, особой) экономической зоной;»; пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Утвердить Положение о Парке высоких технологий (прилагается).»; подпункт 7.2 пункта 7 дополнить частью следующего содержания: «Предоставление земельных участков для строительства на территории Парка высоких технологий осуществляется по согласованию с администрацией Парка высоких технологий.»; приложение к этому Декрету изложить в новой редакции (прилагается); Положение о Парке высоких технологий, утвержденное этим Декретом, изложить в новой редакции (прилагается). 2. В пункте 3 Положения о порядке направления в служебные командировки за границу, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2005 г. № 274: из подпункта 3.7 слова «, директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» исключить; дополнить пункт подпунктом 3.322 следующего содержания: «3.322 . директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» – по решению указанного должностного лица и с согласия Заместителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь;». Приложение к Декрету Президента Республики Беларусь 22.09.2005 № 12 (в редакции Декрета Президента Республики Беларусь 21.12.2017 № 8) Границы Парка высоких технологий Южная граница ландшафтно-рекреационных зон 88 ЛР2 и 228 ЛР4 (в соответствии с генеральным планом г. Минска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 г. № 165 «Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых вопросах его реализации») – от красной линии Минской кольцевой автомобильной дороги (внешняя сторона) до красной линии улицы Академика Купревича (четная сторона) Красная линия улицы Академика Купревича (четная сторона) – от границы ландшафтно-рекреационной зоны 228 ЛР4 до красной линии улицы Руссиянова (нечетная сторона) Красная линия улицы Руссиянова (нечетная сторона) – от красной линии улицы Академика Купревича (четная сторона) до красной линии улицы Франциска Скорины (нечетная сторона) Красная линия улицы Франциска Скорины (нечетная сторона) – от красной линии улицы Руссиянова (нечетная сторона) до красной линии улицы Программистов (нечетная сторона) Красная линия улицы Программистов (нечетная сторона) – от красной линии улицы Франциска Скорины (нечетная сторона) до красной линии улицы Академика Купревича (нечетная сторона) Красная линия улицы Академика Купревича (нечетная сторона) – от красной линии улицы Программистов (нечетная сторона) до западной границы земельного участка государственного научного учреждения «Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси» (ул. Академика Купревича, 2) Западная граница земельного участка государственного научного учреждения «Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси» (ул. Академика Купревича, 2) – от красной линии улицы Академика Купревича (нечетная сторона) до красной линии улицы Франциска Скорины (нечетная сторона) Красная линия улицы Франциска Скорины (нечетная сторона) – от западной границы земельного участка государственного научного учреждения «Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси» (ул. Академика Купревича, 2) до красной линии улицы Академика Купревича (нечетная сторона) Красная линия Минской кольцевой автомобильной дороги (внешняя сторона) – от красной линии улицы Академика Купревича (нечетная сторона) до границы ландшафтно- рекреационной зоны 88 ЛР2

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