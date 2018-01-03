Интернет-магазины могут применять упрощенку в Беларуси с 1января 2018

С1 января 2018 г. субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазин, оказывающие (предоставляющие) посредством информационного ресурса в глобальной компьютерной сети Интернет услуги (права), связанные с размещением на ресурсе информации о субъекте торговли или о продаже им товаров, содержащей доменное имя сайта интернет-магазина или адресацию Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (гиперссылку) на него, вправе применять упрощенную систему налогообложения в порядке и на условиях, определенных главой 34 Налогового кодекса Республики Беларусь