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Интернет-магазины могут применять упрощенку в Беларуси с 1января 2018
С1 января 2018 г. субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазин, оказывающие (предоставляющие) посредством информационного ресурса в глобальной компьютерной сети Интернет услуги (права), связанные с размещением на ресурсе информации о субъекте торговли или о продаже им товаров, содержащей доменное имя сайта интернет-магазина или адресацию Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (гиперссылку) на него, вправе применять упрощенную систему налогообложения в порядке и на условиях, определенных главой 34 Налогового кодекса Республики Беларусь
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