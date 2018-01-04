Налог на Гугл в Беларуси с 1 января 2018 года

НДС в Беларуси с 1 января 2018 года будут облагаться такие услуги, как предоставление прав на использование программ, игр, баз данных, в том числе стриминг музыки и фильмов, предоставление удаленного доступа к электронным книгам, аудио, видео, другим произведениям и электронным публикациям.

Беларусь является местом реализации электронных услуг, если покупателем является физическое лицо, фактически находящееся на территории страны; оплачивающее такие услуги при помощи счета, открытого в белорусском банке; использующее сетевой IP-адрес устройства, зарегистрированного в Беларуси.

В перечень попадают и рекламные услуги, в том числе предоставление места и времени для рекламы, равно как и услуги по размещению контента (интернет-площадки и платформы), а также услуги по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав. Налогом начнут облагаться и автоматические услуги сети Интернет, в том числе поиск данных, например сводки фондовой биржи в режиме реального времени, также это предоставление хостинга и доменного имени, доступа к поисковым сетям.

Кто платит налог на Google?

В соответствии со ст.33 Налогового кодекса:

Предоставление прав на использование программного обеспечения (включая компьютерные игры), баз данных, их обновлений и дополнительных функциональных возможностей через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, а также электронных книг (изданий) и других электронных публикаций, информационных, образовательных материалов, графических изображений, музыкальных произведений с текстом или без текста, аудиовизуальных произведений через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра и (или) прослушивания через сеть Интернет

Рекламные услуги в сети Интернет, в том числе с использованием программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, функционирующих в сети Интернет, а также предоставление места и времени для рекламы в сети Интернет

Услуги по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети Интернет

Услуги, осуществляемые автоматическим способом через сеть Интернет, при вводе данных покупателем услуг, автоматизированные услуги по поиску данных, их отбору и сортировке по запросам, предоставлению указанных данных пользователям через информационно-телекоммуникационные сети (в том числе сводки фондовой биржи в режиме реального времени, осуществление в режиме реального времени автоматизированного перевода)

услуги по поиску и (или) представлению заказчику информации о потенциальных покупателях

Услуги по предоставлению через сеть Интернет технических, организационных, информационных и иных возможностей, осуществляемых с использованием информационных технологий и систем, для установления контактов и заключения сделок между продавцами и покупателями (включая предоставление торговой площадки, функционирующей в сети Интернет в режиме реального времени, на которой потенциальные покупатели предлагают свою цену посредством автоматизированной процедуры и стороны извещаются о продаже путем отправляемого автоматически создаваемого сообщения

Обеспечение и (или) поддержание присутствия в сети Интернет для личных целей или в целях осуществления предпринимательской деятельности, поддержка электронных ресурсов пользователей (сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет), обеспечение доступа к ним других пользователей сети Интернет, предоставление пользователям возможности их модификации, оказание услуг по администрированию информационных систем

Хранение и обработка информации при условии, что лицо, представившее эту информацию, имеет к ней доступ через сеть Интернет

Предоставление в режиме реального времени вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе

Предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга

Предоставление доступа к поисковым системам в сети Интернет

Введение статистики на сайтах в сети Интернет

Например,

• иностранные компании, оказывающие услуги в электронной форме (к примеру, AppStore, Google Play Market, Google AdSense, UpWork, FastSpring и др.);

• белорусские компании, ИП, постоянные представительства иностранных компаний, стоящие на учете в налоговых органах Беларуси, являющиеся посредниками при оказании услуг в электронной форме и непосредственно участвующие в расчетах с физическими лицами за указанные услуги;

• иностранные компании-посредники – если за оказанные иностранной компанией физическим лицам услуги в электронной форме расчеты осуществляется непосредственно через иностранного посредника.

Иностранные организации, которым не надо платить НДС (не относится к интернет-услугам):

• реализация товаров (работ, услуг), если при заказе через сеть Интернет поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется без использования сети Интернет;

• реализация (передача прав на использование) программного обеспечения, компьютерных игр, баз данных, содержащихся на материальных носителях;

• консультации по электронной почте;

• оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.

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Физическое лицо при приобретении услуг в электронной форме признается приобретающим такие услуги в Республике Беларусь, если выполняется хотя бы одно из указанных ниже условий:

• местом его фактического нахождения является Республика Беларусь;

• местом нахождения банка, в котором открыт счет, используемый физическим лицом для оплаты, или оператора электронных денежных средств, через которых осуществляется оплата услуг, является Беларусь;

• сетевой (IP) адрес устройства, использованного для оплаты услуг, зарегистрирован в Республике Беларусь;

• международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения или оплаты услуг, присвоен Республике Беларусь.

Ставка налога 20% от стоимости услуг в электронной форме с учетом суммы НДС.

Личный кабинет на сайте налоговой создан на русском и английском языках. Для работы используется облачная цифровая подпись. Для работы с нерезидентами определен один налоговый орган – налоговая инспекция по Минску. Плательщики вправе стать на налоговый учет до конца того отчетного квартала, в котором возникает объект налогообложения. То есть, если услуга была продана белорусу в январе 2018 года, то до 31 марта 2018 года надо стать на учет.

Подача декларации по налогу на Гугл в Беларуси

Декларация по налогу на добавленную стоимость подается в электронной форме через личный кабинет плательщика на портале Министерства по налогам и сборам.

Декларация представляется ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В случае, если последний день срока представления декларации приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Сроки представления декларации за 2018 г:

I кв. – не позднее 20.04.2018;

II кв. – не позднее 20.07.2018;

III кв. – не позднее 22.10.2018;

IV кв. – не позднее 21.01.2019.

Ведение учета налога на Гугл в Беларуси

Учет ведется в произвольной форме по каждому физическому лицу и должен содержать: - сведения, используемые для определения местонахождения физического лица: фамилия, собственное имя, отчество физического лица (если такие сведения представлены покупателем), сетевой адрес, доменное имя, международный телефонный код, почтовый индекс места жительства, банковский идентификационный код, который использовало физическое лицо при приобретении услуги в электронной форме, и другое; - сведений для определения налоговой базы: стоимость оказанных услуг, валюта платежа, дата оказания услуги, суммы полученных платежей (в том числе авансовых). В случае возврата (зачета) денежных средств – сумма и дата возврата (зачета).

Необходимо учитывать, что налоговый орган Республики Беларусь при проведении камеральной проверки иностранной организации вправе затребовать информацию, подтверждающую, что местом реализации услуг в электронной форме признается территория Республики Беларусь, а также информацию, необходимую для контроля суммы выручки, полученной от оказания услуг в электронной форме, а также иную информацию, относящуюся к оказанию таких услуг.

Уплата налога на Гугл Налог на добавленную стоимость уплачивается ежеквартально в белорусских рублях не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В случае, если последний день срока уплаты налога приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Сроки уплаты налога на Гугл за 2018 г.: I кв. – не позднее 23.04.2018; II кв. – не позднее 23.07.2018; III кв. – не позднее 22.10.2018; IV кв. – не позднее 22.01.2019 Руководство при осуществлении административной процедуры постановки на учет в налоговых органах иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц • Регистрация на Едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) 1.

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• Вход в личный кабинет пользователя на ЕПЭУ

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• Подача заявления о постановке на учет

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Проверка статуса отправленного заявления

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