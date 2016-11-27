развитие стартапа

Две схемы начинания стартапа:

- разработка собственного решения параллельно с разработкой на условиях аутсорсинга;

- продажа идеи по созданию продукта с целью привлечения внешних инвестиций.

Как защитить свои авторские права?

Интеллектуальная собственность - это исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, которым может быть произведение науки, литературы и искусства; изобретение, полезная модель, в том числе компьютерная программа.

компьютерная программа - это представленная в объективной форме упорядоченная совокупность команд и данных, предназначенных для использования на компьютере и в иных системах и устройствах в целях обработки, передачи и хранения информации, производства вычислений, получения аудиовизуальных изображений и других результатов. (абз. 11 ст. 4 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 N 262-З "Об авторском праве и смежных правах")

1. решить вопроса кому принадлежать права на компьютерную программу (программный продукт) и как их передать заказчику.

Автору или иному правообладателю в отношении компьютерной программы принадлежит исключительное право осуществлять или разрешать установку компьютерной программы на компьютер или иное устройство, запуск и работу с ней (использование заложенных в компьютерную программу функциональных возможностей), а также иные действия согласно ст. 16 Закона, за исключением случаев, предусмотренных главой 4 Закона.

Автору или иному правообладателю принадлежит право разрешать или запрещать другим лицам использовать произведение.

2. выпуск продукта на рынок.

Четко определить принадлежность прав на продукт, их юридическое оформление. Потом распределить исключительные права между стартаперами и лицами, заинтересованными в приобретении компьютерной программы (программного продукта).

Если начинающими стартаперами уже создана организация и в нее принято небольшое количество сотрудников, как правило, программистов, то важно определить права сотрудников и права компании на разрабатываемую компьютерную программу (программный продукт). Чаще всего исключительные права сохраняются за компанией-разработчиком, которая основную прибыль получает путем предоставления разрешений (лицензий) на использование своего продукта на основании лицензионного договора.

в контракты сотрудников следует включить оговорки, которые регулируют передачу прав на продукт организации как на служебное произведение

Кроме того, между организацией и сотрудниками могут заключаться отдельные гражданско-правовые соглашения, которые более детально расписывают процесс передачи прав, уступку имущественных прав, а также решают вопросы выплаты авторского вознаграждения.

Компании следует позаботиться о заключении договоров уступки исключительных прав с подрядчиками или соглашений о передаче прав на служебное произведение со штатным сотрудником, а также соглашений о запрете на конкуренцию и разглашение коммерческой тайны (информации).

Предусмотрены два вида лицензий на использование объектов интеллектуальной собственности: исключительная и простая (неисключительная) (п 2 и 3 ст. 44 Закона )

По договору исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право использования объекта авторского права или смежных прав определенным способом в пределах, установленных договором. При этом лицензиар не имеет права использовать и разрешать другим лицам использование объекта авторского права или смежных прав в части, предоставленной лицензиату, но сохраняет право использовать и разрешать другим лицам использование объекта авторского права или смежных прав в части, которая не предоставлена лицензиату (п. 2 ст. 44 Закона).

По договору простой (неисключительной) лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право использования объекта авторского права или смежных прав с сохранением за лицензиаром права использования объекта авторского права или смежных прав и права выдачи лицензии другим лицам (п. 3 ст. 44 Закона).

Наиболее часто IT-компании используют договоры простой (неисключительной) лицензии.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрены различные варианты правового оформления таких лицензий.

1. Порядок передачи прав на объект интеллектуальной собственности непосредственно определяется условиями лицензионного договора. В данном случае в договоре прописывается также объем предоставляемых прав и срок действия договора на территории, на которой разрешается использовать компьютерную программу (программный продукт).

2. Порядок передачи прав на объект интеллектуальной собственности прописывается на упаковке программы или прилагается к каждому экземпляру программы. При данном варианте передачи прав лицо, которое собирается приобрести компьютерную программу (программный продукт), должно учитывать, что передача ему материального носителя с копией компьютерной программы (программного продукта), в том числе по договору купли-продажи, не наделяет его правом на использование программы в силу факта передачи, так как для передачи прав на объект интеллектуальной собственности по законодательству Республики Беларусь требуется соблюдение определенной формы.

Когда IT-компания собирается передать свои исключительные права на созданную компьютерную программу (программный продукт), речь уже идет о договоре уступки исключительных прав, предметом которого является отчуждение правообладателем принадлежащего ему исключительного права на компьютерную программу (программный продукт) в полном объеме другой стороне на весь срок действия авторского права (ч. 1 п. 1 ст. 43 Закона). Это означает, что компания-разработчик компьютерной программы (программного продукта) безвозвратно передает все принадлежащие ей имущественные права на программу как на объект авторского права другому лицу. Поступать так IT-компании могут по различным причинам: из-за отсутствия необходимых организационных и финансовых ресурсов для самостоятельного продвижения продукта на рынке, согласно выбранной стратегии, предполагающей специализацию именно на разработке программного обеспечения, и т.д.

договор уступки исключительных прав и лицензионный договор должны быть заключены в письменной форме (п. 3 ст. 43, ч. 1 п. 7 ст. 44 Закона)

Несоблюдение указанной формы может повлечь соответствующие негативные последствия для сторон, в том числе и признание договора недействительным.

Соблюдение письменной формы также требуется при оформлении документов по передаче исключительных прав по указанным договорам.

Бухгалтерский учет

С точки зрения бухгалтерского учета интеллектуальная собственность с комплексом имущественных прав признается нематериальным активом (п. 7 Инструкции по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 N 25 "О некоторых вопросах бухгалтерского учета" (далее - Инструкция N 25)), так как представляет собой совокупность имущественных прав, возникающих из патента, свидетельства, лицензионного договора или договора уступки исключительных прав.

на учет принимается не сама программа, а исключительное право на нее с комплексом имущественных прав.

Однако поскольку при передаче объекта нематериального актива по лицензионному договору он не выбывает, а продолжает числиться в учете лицензиара, то акт о приеме-передаче нематериального актива лицензиаром не оформляется.

Акт приема-передачи в данном случае оформляется только на передачу материального носителя, содержащего компьютерную программу (программный продукт).

Нерезиденты

Когда компьютерная программа (программный продукт) на материальном носителе или через Интернет передается пользователю, не являющемуся резидентом Республики Беларусь, у IT-компаний возникает необходимость в соблюдении норм валютного регулирования и контроля.

Компьютерная программа (программный продукт) не подпадает под понятие "товар" в контексте Указа N 178. Поэтому паспорт сделки по продаже компьютерной программы (программного продукта) нерезиденту не требуется оформлять.

Между тем следует соблюдать нормы валютного законодательства по закрытию сделки в течение 90 дней.

НДС

В случаях, когда лицензионным договором предусмотрена выплата аванса, на дату его получения (а если аванс не получен, то на дату, указанную в договоре) лицензиар должен исчислить налог на добавленную стоимость (НДС).

Объектом обложения НДС признается оборот по реализации (передача) имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности на территории Республики Беларусь (подп. 1.1.11 п. 1 ст. 93 НК РБ ). Передачей имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности признаются передача названных прав правообладателем полностью или частично другому лицу по договору, предусматривающему передачу (уступку) исключительных прав на такие объекты, а также предоставление правообладателем (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) либо лицензиатом сублицензиату разрешения использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности (ч. 5 п. 1 ст. 31 НК).

Дата реализации имущественных прав является моментом фактической реализации.

Налог на прибыль

Обязанность по исчислению налога на прибыль возникает у лицензиара в момент признания выручки от реализации имущественных прав на объект интеллектуальной собственности, в том числе посредством передачи по лицензионному договору (ч. 5 п. 1 ст. 31 НК). При этом установлено, что выручка от реализации определяется на основании данных бухгалтерского учета и (или) иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением (п. 2 ст. 62 НК).

Поэтому лицензиар на дату заключения договора (если иная дата не установлена договором или законодательством) и подписания сторонами акта приема-передачи объекта интеллектуальной собственности (при его наличии) и (или) акта о приеме-передаче нематериального актива признает выручку от реализации имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в размере причитающегося по договору лицензионного вознаграждения в форме паушального платежа или на дату поступления платежа, если вознаграждение установлено в форме роялти.

SaaS (Software as a Service).

Та или иная компьютерная программа (программный продукт) с определенным функционалом располагается на сервере IT-компании, являющейся правообладателем, или на серверах компании, оказывающей услуги хостинга, с которой у компании-правообладателя заключено соглашение на оказание соответствующих услуг и которая, как правило, берет на себя функции посредника по приему денег из различных платежных систем и направляет полученные средства за вычетом причитающегося вознаграждения на счета разработчика.

Для разработчиков мобильных приложений достаточно завести учетную запись на AppStore или Google Play путем заключения соответствующего публичного договора. После регистрации разработчики продукта вправе заниматься его продвижением и продажей.

На сегодняшний день достаточно популярна модель по использованию программы, доступ к которой возможен через сеть Интернет. После получения доступа к программе посредством введения направленного пользователю логина и пароля, а также уплаты предварительной денежной суммы пользователь начинает использование программы.

Правовая природа таких отношений на сегодняшний день остается недостаточно разработанной.

Как правило, для юридического оформления взаимоотношений в данном случае используется договор присоединения (ст. 398 ГК РБ), когда лицу непосредственно перед подключением к программе предлагается ознакомиться и принять условия ее лицензионного использования и уплатить определенную денежную сумму. Сами условия излагаются в электронном виде на специальной странице веб-сайта и содержат предложение принять или отказаться от них путем выбора одного из вариантов ответа (например, "принимаю условия" / "не принимаю условия"). Данные условия остаются неизменными для каждого посетителя веб-сайта и рассматриваются как публичная оферта (п. 2 ст. 407 ГК). В качестве акцепта такой оферты (если речь идет о возмездных услугах) признается факт уплаты заинтересованным лицом денежной суммы за право получения возможности пользования программой в размере, определенном компанией-правообладателем (п. 3 ст. 408 ГК). Такая передача прав еще называется "клик-лицензия".

Частью 2 п. 7 ст. 44 Закона установлено, что заключение лицензионного договора о предоставлении права использования компьютерной программы или базы данных допускается путем заключения каждым лицензиатом с соответствующим лицензиаром договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре компьютерной программы или базы данных либо на упаковке каждого экземпляра или приложены к каждому экземпляру. Начало использования таких компьютерной программы или базы данных лицензиатом означает его согласие на заключение договора.

При передаче объектов интеллектуальной собственности через Интернет с точки зрения бухгалтерского учета момент фактической реализации имущественных прав у лицензиара на объект интеллектуальной собственности может совпадать с моментом оплаты, когда пользователь приобретает их по клик-лицензиям (пользователь знакомится с условиями договора во время установки компьютерной программы или ее загрузки через Интернет и выражает свое согласие путем нажатия на кнопку "согласен").

Как правило, прежде чем скачать программу, пользователь оплачивает ее стоимость и получает официальное разрешение правообладателя на ее использование (или разрешение на передачу права использования другим лицам). В таких случаях в момент получения денежных средств у лицензиара возникает обязанность исчисления НДС.

Таким образом, начинающие стартаперы должны четко понимать, каким образом будут осуществлять свою деятельность, и иметь четкое представление о юридических аспектах создания объектов интеллектуальной собственности.

По материалам И.В.ГОВАКО