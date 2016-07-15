Вопросы юристу

Sergei (Беларусь)

Здравствуйте! Хочу зарегестрировать ИП и заниматься визуализацией 3d. Работать планирую в РБ, + удалённо в РБ и за ее пределами. По классификатору Визуализацию 3d определили к 82990 - Прочие вспомогательные коммерческие услуги, не отнесённые к другим группировкам.

Вопрос: 1. 82990 не включен в список видов деятельности по кот. уплачивается ЕН ст.296 НК - значит надо платить подоходный налог 16% или УСН 5 % ? или придется платить УСН 3% с НДС?

2. Если я буду работать удалённо за пределами своего города по РБ, каким образом заказчику лучше оплачивать услуги – на расчётный счёт ИП или WMZ, WMR, WMB. Нужно ли составлять договор оказания услуг или какие-то еще документы? Существует ли какой-то электронный договор? Как в таком случае работать легально и платить налог ?

3. Если я буду работать удаленно за пределами РБ через сайт или страницу в интернете где будут указаны цены на услуги, и номер кошелька WMZ, WMR для оплаты. Оплата будет производиться на WMZ, WMR и мне потом надо самому конвертировать их в WMB и выводить в технобанке на РС ИП и платить налог? Нужно ли составлять договор оказания услуг или какие-то еще документы? Существует ли какой-то электронный договор? Или для налоговой отчётности, достаточно ли будет выписки Технобанка о движении средств на счету?

4. Если я буду работать через фриланс биржу. В таком случае как работать легально?

Спасибо.