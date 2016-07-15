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Электронная коммерция и законы » Вопросы юристу

Вопросы юристу

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Марина (Беларусь), 18.12.2016 18:34:59, Комментировать

Живу в Беларуси , хочу работать дистанционно(удаленно) менеджером по продажам на московского работодателя, работа на телефоне через интернет .Со мной будет заключен договор возмездного оказания услуг .ВОПРОСЫ:
1.Должна ли я оформлять ИП ? 2.Какой налог и в каком размере буду платить ? 3.Работодатель может быть физическим лицом и организацией. Есть ли различия в уплате налогов в одном и в другом случае ? Могу вообще заключить такой договор возмездного оказания услуг с физическим лицом - гражданином РФ ?

Ответ:

Если разовое исполнение, то можно не оформлять ИП, как вариант договор подряда+ акты, тогда подоходный налог 13%.
А так ИП, если услуги физ.лицу, то единый налог.
Да, может физ.лицо. В договоре оказания услуг физ. лицом должно быть:
Ф.И.О заказчика и исполнителя, их паспортные данные или реквизиты иного документа. удостоверяющего личность. Место регистрации и постоянного проживания, контактные данные (телефон, эл. почта), адрес для корреспонденции. Для юридических лиц указываются их установочные данные (ОГРН, ИНН, КПП, адрес местонахождения, данные о руководителях, и т.д.).
Существо заказа, объем оказываемых услуг, сроки и порядок выполнения, гарантии качества, порядок оплаты и сдачи результатов заказчику, штрафные санкции, и т.д.

Н-а (Россия), 08.11.2016 22:12:02, Комментировать

Здравствуйте. На сайте sprosidoktora.ru задала вопрос врачу, перед этим зарегистрировавшись. Вопросы и ответы видны всем посетителям сайта. Когда спустя неделю мой вопрос остался без ответа, у меня появилось желание удалить вопрос, но сделать я это могу только платно: "Выбранная услуга: Удаление вопроса пользователя: Стоимость услуги: 49 рублей." Законно ли это?

Ответ:

Мы полагаем, что это незаконно, т.к. это Ваша персональная информацию, которую Вы разместили по своему желанию в свободный доступ и соответственно по Вашему желанию она должна быть удалена.

Стас (Россия), 28.10.2016 21:22:29, Комментировать

Доброе время,Можно ли зарегистрировать домен на физ.лицо, но работать как ИП с прямыми рекламодателями, продавая места на сайте под рекламу.Спасибо

Ответ:

Разница идет при уплате налогов: ИП может отнести оплату указанных услуг на расходы, если налогооблагаемая база - доход, уменьшенный на величину расходов. А если налогооблагаемая база - доход, то не может. Если нет вопросов при выставлении счет-фактур, то без разницы. А так можно дополнение к договору хостинга сделать, где указать ИП.

Юлия (Беларусь), 03.10.2016 14:49:45, Комментировать

Здравствуйте
Если открыть ИП. Оказывать услуги на основании публичного договора возмездного оказания услуг физическим лицам по доставке товаров под заказ из Китая через социальные сети (одноклассники, В контакте).В наличии ничего не будет,Закупаться все будет в Китае через интернет.Доставка авиапочтой Схема работы такая: на сайте будут размещаться фото товара с описанием размеров, цветов и проставлены цены. Оплата производится будет на банковскую карточку по 100% предоплате или на расчетный счет на товар включая сразу и пересылку.
Вопросы
1.Какой вид налога?
2. На таможне нужно платить за разтаможку или так как это будет производится на адрес покупателя то не нужно?
4. Нужно ли заключать договора с китайскими поставщиками или если у меня есть посредник в самом Китае?
5.Нужны ли сертификаты и накладные?
6.Какой это будет вид деятельности?
Спасибо заранее за ответ

Ответ:

Это будет интернет-магазин со всеми вытекающими. Читайте http://ecommercelaw.ru/theme/60 http://ecommercelaw.ru/theme/59

Антон (Беларусь), 07.09.2016 16:05:57, Комментировать

Добрый!
1) Подскажите, нужно ли для оказания услуг физическим лицам, нерезедентам РБ обязательно составлять договора? Если нет, то будет ли достаточно предоставить в налоговую просто выписку транзакций с кошелька WMB в случае возникновения вопросов о происхождении денег.
2) При оказании услуг физическим лицам за пределами РБ возможно ведь использовать УСН под 3% от выручки?

Ответ:

1. нужно, хотя бы публичный договор на сайте
2. Зависит от вида оказанных услуг. Можете уточнить в контакт-центре налоговой тел. 189

Алексей (Россия), 08.08.2016 13:42:16, Комментировать

Здравствуйте. По поводу договора -оферты интернет-магазина. Есть Продавцы:ООО, работающее на УСН и О0О, работающее на общей системе налогообложения. Необходимо, чтобы с покупателями, не являющимися плательщиками НДС, работало ООО на УСН. С покупателями, плательщиками НДС работало ООО с ОСН.
Могу я в качества продавца в договоре -оферты указать просто реквизиты Интернет-магазина, не упоминая эти ООО. И оформлять документы от этих юрлиц, в зависимости от налогообложения покупателя. Такое разделение упрощает ведение бухучета.
Как мне лучше поступить в этом случае?

Ответ:

Реквизиты должны быть юрлица. Разместите два договора на сайте.

РТеам (Беларусь), 07.08.2016 09:05:17, Комментировать

Здраствуйте,

Можно ли в РБ легализовать что-то подобие магазина продажи приложений (типа AppStore)? То есть сайт где продаются приложения, при покупке пользователями, авторам выплачиваются партнерские вознаграждения?

Подскажите, в какую сторону смотреть (что использовать ООО или ИП, в общих чертах налогооблажение). Готовы заплатить Вам за платную консультацию, составление документов и т.п.

С уважением,
РТеам

Ответ:

Если только начинаете бизнес, то стоит попробовать через ИП (меньше бухгалтерии), единый налог. С авторами заключаете агентский лицензионный договор. На сайте размещаете правила продажи плюс лицензионные соглашения.
ООО стоит открывать, если бизнес рабочий и приносит достаточный доход, т.к. необходимо вести много бухгалтерии, будет общий порядок налогообложения (налог на прибыль, НДС, с дивидендов также необходимо будет платить подоходный налог).
Пишите на е-майл

андрей (Россия), 19.07.2016 16:30:49, Комментировать

Мне надо проконсультировать у юриста интернет-магазины (сайт) на соответсве законодательству РФ, я в Москве,

Ответ:

Пишите вопросы

Александр (Россия), 18.07.2016 14:57:43, Комментировать

Может ли интернет-магазин не использовать ККМ?

Магазин будет заниматься продажей доступа к контенту по подписке (статьи и html-шаблоны для верстки). Магазин будет зарегистрирован как ИП и работать по упрощенной системе налогообложения. Вопрос нужен ли в таком случаи ККМ (контрольно кассовая машина)?

Ответ:

если безналичный прием платежей, то ККМ не нужен

Sergei (Беларусь), 15.07.2016 17:46:03, Комментировать

Здравствуйте! Хочу зарегестрировать ИП и заниматься визуализацией 3d. Работать планирую в РБ, + удалённо в РБ и за ее пределами. По классификатору Визуализацию 3d определили к 82990 - Прочие вспомогательные коммерческие услуги, не отнесённые к другим группировкам.
Вопрос: 1. 82990 не включен в список видов деятельности по кот. уплачивается ЕН ст.296 НК - значит надо платить подоходный налог 16% или УСН 5 % ? или придется платить УСН 3% с НДС?
2. Если я буду работать удалённо за пределами своего города по РБ, каким образом заказчику лучше оплачивать услуги – на расчётный счёт ИП или WMZ, WMR, WMB. Нужно ли составлять договор оказания услуг или какие-то еще документы? Существует ли какой-то электронный договор? Как в таком случае работать легально и платить налог ?
3. Если я буду работать удаленно за пределами РБ через сайт или страницу в интернете где будут указаны цены на услуги, и номер кошелька WMZ, WMR для оплаты. Оплата будет производиться на WMZ, WMR и мне потом надо самому конвертировать их в WMB и выводить в технобанке на РС ИП и платить налог? Нужно ли составлять договор оказания услуг или какие-то еще документы? Существует ли какой-то электронный договор? Или для налоговой отчётности, достаточно ли будет выписки Технобанка о движении средств на счету?
4. Если я буду работать через фриланс биржу. В таком случае как работать легально?
Спасибо.

Ответ:

1.Выбирать вам, что побольше нравится. Практичнее 5% УСН.
2.На счет ИП, также можете открыть электронный кошелек WMB и привязать к расчетному счету ИП в Технобанке. WMR и WMZ сами переводите в WMB. Договор на оказание услуг+акт выполненных работ. Образец есть на нашем сайте http://ecommercelaw.ru/docs. В налоговой для отчетности нужны и договора и акты и инвойсы, все отражается в книге учета.
3.Все верно, на сайте разместите публичный договор, с заказчиками оформляйте акты работ по факсу, емайлу и т.п.
4. Подписать с фриланс-биржей договор, точно также акты, внести записи в книгу учета, заполнить декларацию и оплатить УСН. Пример http://ecommercelaw.ru/advices/odesk-kak-rabotat-s-birzei-v-belarusi.html

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