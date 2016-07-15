Вопросы юристу
Живу в Беларуси , хочу работать дистанционно(удаленно) менеджером по продажам на московского работодателя, работа на телефоне через интернет .Со мной будет заключен договор возмездного оказания услуг .ВОПРОСЫ:
1.Должна ли я оформлять ИП ? 2.Какой налог и в каком размере буду платить ? 3.Работодатель может быть физическим лицом и организацией. Есть ли различия в уплате налогов в одном и в другом случае ? Могу вообще заключить такой договор возмездного оказания услуг с физическим лицом - гражданином РФ ?
Если разовое исполнение, то можно не оформлять ИП, как вариант договор подряда+ акты, тогда подоходный налог 13%.
А так ИП, если услуги физ.лицу, то единый налог.
Да, может физ.лицо. В договоре оказания услуг физ. лицом должно быть:
Ф.И.О заказчика и исполнителя, их паспортные данные или реквизиты иного документа. удостоверяющего личность. Место регистрации и постоянного проживания, контактные данные (телефон, эл. почта), адрес для корреспонденции. Для юридических лиц указываются их установочные данные (ОГРН, ИНН, КПП, адрес местонахождения, данные о руководителях, и т.д.).
Существо заказа, объем оказываемых услуг, сроки и порядок выполнения, гарантии качества, порядок оплаты и сдачи результатов заказчику, штрафные санкции, и т.д.
Здравствуйте. На сайте sprosidoktora.ru задала вопрос врачу, перед этим зарегистрировавшись. Вопросы и ответы видны всем посетителям сайта. Когда спустя неделю мой вопрос остался без ответа, у меня появилось желание удалить вопрос, но сделать я это могу только платно: "Выбранная услуга: Удаление вопроса пользователя: Стоимость услуги: 49 рублей." Законно ли это?
Мы полагаем, что это незаконно, т.к. это Ваша персональная информацию, которую Вы разместили по своему желанию в свободный доступ и соответственно по Вашему желанию она должна быть удалена.
Доброе время,Можно ли зарегистрировать домен на физ.лицо, но работать как ИП с прямыми рекламодателями, продавая места на сайте под рекламу.Спасибо
Разница идет при уплате налогов: ИП может отнести оплату указанных услуг на расходы, если налогооблагаемая база - доход, уменьшенный на величину расходов. А если налогооблагаемая база - доход, то не может. Если нет вопросов при выставлении счет-фактур, то без разницы. А так можно дополнение к договору хостинга сделать, где указать ИП.
Здравствуйте
Если открыть ИП. Оказывать услуги на основании публичного договора возмездного оказания услуг физическим лицам по доставке товаров под заказ из Китая через социальные сети (одноклассники, В контакте).В наличии ничего не будет,Закупаться все будет в Китае через интернет.Доставка авиапочтой Схема работы такая: на сайте будут размещаться фото товара с описанием размеров, цветов и проставлены цены. Оплата производится будет на банковскую карточку по 100% предоплате или на расчетный счет на товар включая сразу и пересылку.
Вопросы
1.Какой вид налога?
2. На таможне нужно платить за разтаможку или так как это будет производится на адрес покупателя то не нужно?
4. Нужно ли заключать договора с китайскими поставщиками или если у меня есть посредник в самом Китае?
5.Нужны ли сертификаты и накладные?
6.Какой это будет вид деятельности?
Спасибо заранее за ответ
Это будет интернет-магазин со всеми вытекающими. Читайте http://ecommercelaw.ru/theme/60 http://ecommercelaw.ru/theme/59
Добрый!
1) Подскажите, нужно ли для оказания услуг физическим лицам, нерезедентам РБ обязательно составлять договора? Если нет, то будет ли достаточно предоставить в налоговую просто выписку транзакций с кошелька WMB в случае возникновения вопросов о происхождении денег.
2) При оказании услуг физическим лицам за пределами РБ возможно ведь использовать УСН под 3% от выручки?
1. нужно, хотя бы публичный договор на сайте
2. Зависит от вида оказанных услуг. Можете уточнить в контакт-центре налоговой тел. 189
Здравствуйте. По поводу договора -оферты интернет-магазина. Есть Продавцы:ООО, работающее на УСН и О0О, работающее на общей системе налогообложения. Необходимо, чтобы с покупателями, не являющимися плательщиками НДС, работало ООО на УСН. С покупателями, плательщиками НДС работало ООО с ОСН.
Могу я в качества продавца в договоре -оферты указать просто реквизиты Интернет-магазина, не упоминая эти ООО. И оформлять документы от этих юрлиц, в зависимости от налогообложения покупателя. Такое разделение упрощает ведение бухучета.
Как мне лучше поступить в этом случае?
Реквизиты должны быть юрлица. Разместите два договора на сайте.
Здраствуйте,
Можно ли в РБ легализовать что-то подобие магазина продажи приложений (типа AppStore)? То есть сайт где продаются приложения, при покупке пользователями, авторам выплачиваются партнерские вознаграждения?
Подскажите, в какую сторону смотреть (что использовать ООО или ИП, в общих чертах налогооблажение). Готовы заплатить Вам за платную консультацию, составление документов и т.п.
С уважением,
РТеам
Если только начинаете бизнес, то стоит попробовать через ИП (меньше бухгалтерии), единый налог. С авторами заключаете агентский лицензионный договор. На сайте размещаете правила продажи плюс лицензионные соглашения.
ООО стоит открывать, если бизнес рабочий и приносит достаточный доход, т.к. необходимо вести много бухгалтерии, будет общий порядок налогообложения (налог на прибыль, НДС, с дивидендов также необходимо будет платить подоходный налог).
Пишите на е-майл
Мне надо проконсультировать у юриста интернет-магазины (сайт) на соответсве законодательству РФ, я в Москве,
Пишите вопросы
Может ли интернет-магазин не использовать ККМ?
Магазин будет заниматься продажей доступа к контенту по подписке (статьи и html-шаблоны для верстки). Магазин будет зарегистрирован как ИП и работать по упрощенной системе налогообложения. Вопрос нужен ли в таком случаи ККМ (контрольно кассовая машина)?
если безналичный прием платежей, то ККМ не нужен
Здравствуйте! Хочу зарегестрировать ИП и заниматься визуализацией 3d. Работать планирую в РБ, + удалённо в РБ и за ее пределами. По классификатору Визуализацию 3d определили к 82990 - Прочие вспомогательные коммерческие услуги, не отнесённые к другим группировкам.
Вопрос: 1. 82990 не включен в список видов деятельности по кот. уплачивается ЕН ст.296 НК - значит надо платить подоходный налог 16% или УСН 5 % ? или придется платить УСН 3% с НДС?
2. Если я буду работать удалённо за пределами своего города по РБ, каким образом заказчику лучше оплачивать услуги – на расчётный счёт ИП или WMZ, WMR, WMB. Нужно ли составлять договор оказания услуг или какие-то еще документы? Существует ли какой-то электронный договор? Как в таком случае работать легально и платить налог ?
3. Если я буду работать удаленно за пределами РБ через сайт или страницу в интернете где будут указаны цены на услуги, и номер кошелька WMZ, WMR для оплаты. Оплата будет производиться на WMZ, WMR и мне потом надо самому конвертировать их в WMB и выводить в технобанке на РС ИП и платить налог? Нужно ли составлять договор оказания услуг или какие-то еще документы? Существует ли какой-то электронный договор? Или для налоговой отчётности, достаточно ли будет выписки Технобанка о движении средств на счету?
4. Если я буду работать через фриланс биржу. В таком случае как работать легально?
Спасибо.
1.Выбирать вам, что побольше нравится. Практичнее 5% УСН.
2.На счет ИП, также можете открыть электронный кошелек WMB и привязать к расчетному счету ИП в Технобанке. WMR и WMZ сами переводите в WMB. Договор на оказание услуг+акт выполненных работ. Образец есть на нашем сайте http://ecommercelaw.ru/docs. В налоговой для отчетности нужны и договора и акты и инвойсы, все отражается в книге учета.
3.Все верно, на сайте разместите публичный договор, с заказчиками оформляйте акты работ по факсу, емайлу и т.п.
4. Подписать с фриланс-биржей договор, точно также акты, внести записи в книгу учета, заполнить декларацию и оплатить УСН. Пример http://ecommercelaw.ru/advices/odesk-kak-rabotat-s-birzei-v-belarusi.html
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