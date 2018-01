Налог на майнинг / Е.С. Ульянова

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде.

В настоящее время в мире более 2000 криптовалют, из них известных около 100. Самые популярные это биткоин, Ethereum ( эфир), Ripple, Litecoin и др. Википедия дает определение майнинга (англ., "mining") как процесса записи транзакций с биткоинами в блокчейн, т.е. общедоступную базу данных по всем операциям с Bitcoin, которая отвечает за подтверждение транзакции. Узлы сети используют блокчейн, чтобы отличить реальные транзакции от попыток потратить одни и те же средства дважды. Основная цель майнинга — это достижение консенсуса между узлами сети относительно того, какие транзакции считать легитимными.

Также, майнинг — это единственный способ эмисии биткоинов, которые начисляются в качестве вознаграждения за решение майнером определенных математических задач с помощью компьютерного оборудования. Процесс намеренно сделан ресурсоёмким и сложным, чтобы количество блоков, найденных майнерами каждый день, оставалось постоянным.

Налог на майнинг или налог на криптовалюту

В этой статье поговорим не о технической части майнинга, а об “ обывательской”, нужно ли платить налог на майнинг или налог на криптовалюту.

Налог на майнинг в Беларуси

В Беларуси с апреля 2018 года вступит в силу ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 21 декабря 2017 г. № 8 О развитии цифровой экономики. Белорусское законодательство дает понятия криптовалюты, майнинга.

Криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена.

Майнинг – отличная от создания собственных цифровых знаков (токенов) деятельность, направленная на обеспечение функционирования реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством создания в таком реестре новых блоков с информацией о совершенных операциях. Лицо, осуществляющее майнинг, становится владельцем цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) в результате его деятельности по майнингу, и может получать цифровые знаки (токены) в качестве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков транзакций (блокчейне).

Цифровой знак (токен) – запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой.

Майнинг освобождается от уплаты налогов до 1 января 2023 года в соответствии с Декретом №8.

Так, физические лица вправе владеть токенами и с учетом особенностей, установленных Декретом, совершать следующие операции: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен токенов на иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены. Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц трудовым и (или) гражданскоправовым договорам, не является предпринимательской деятельностью. Токены не подлежат декларированию. Индивидуальные предприниматели – резиденты Парка высоких технологий вправе осуществлять эти же правомочия. Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданскоправовым договорам, не является предпринимательской деятельностью. Токены не подлежат декларированию. Индивидуальные предприниматели через резидента Парка высоких технологий, осуществляющего соответствующий вид деятельности, создавать и размещать собственные токены в Республике Беларусь и за рубежом; осуществлять иную деятельность с использованием токенов в порядке, установленном Положением о Парке высоких технологий.

Доходы физических лиц от деятельности по майнингу, приобретения (в том числе в порядке дарения), отчуждения токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмена на иные токены НЕ облагаются подоходным налогом. При этом расходы физических лиц – индивидуальных предпринимателей от таких деятельности и операций НЕ учитываются при налогообложении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.

Обороты по отчуждению токенов, в том числе обороты по их отчуждению иностранными организациями, НЕ осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь НЕ облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). При этом не подлежат вычету суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении (уплаченные при ввозе) товаров (работ, услуг), имущественных прав, связанных с осуществлением деятельности и (или) операций по приобретению (созданию) и (или) отчуждению токенов. Выручка от отчуждения токенов путем их обмена на иные токены НЕ облагается налогом про упрощенной системе. Освобождена от налога на прибыль – прибыль от отчуждения токенов путем их обмена на иные токены. При этом выручка и затраты (расходы) по таким операциям не учитываются для целей исчисления и уплаты налога на прибыль. Для целей налогообложения отчуждение токенов, в том числе путем их обмена на иные токены, рассматривается как реализация имущественных прав. Не являются выручкой для целей налогообложения токены, денежные средства, электронные деньги, полученные в качестве инвестиций юридическими лицами в результате создания и размещения через резидентов Парка высоких технологий собственных токенов или обмена полученных токенов на денежные средства, электронные деньги.

Бухгалтерский учет криптовалюты в Беларуси

Для целей бухгалтерского учета возникшие (добытые) в процессе майнинга или приобретенные иным способом токены признаются активами; размещение юридическими лицами созданных ими токенов приводит к возникновению обязательства перед владельцами этих токенов. Операторы криптоплатформ, операторы обмена криптовалют, иные организации, осуществляющие деятельность с использованием токенов, отражают в бухгалтерском учете совершаемые ими операции, а также составляют бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов. Правовой режим, установленный Декретом №8, распространяется на токены, приобретенные (добытые) до вступления в силу Декрета.

Налог на майнинг в других странах

Россия

По последним разъяснением Минфина РФ в ноябре 2017 года Налоговый кодекс РФ не предусматривает особого порядка для налогообложения криптовалюты и майнинга биткойнов. Таким образом, доходы физического лица от майнинга облагаются в качестве выгоды в натуральной форме, т.е. по стандартной ставке 13%. Россияне должны подсчитывать налог самостоятельно и предоставлять в налоговую соответствующую декларацию. Прибыль юридического лица — по стандартной ставке 20%. Доход в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, также подлежит налогообложению. Спорным является вопрос с обложением криптовалюты налогом на добавленную стоимость, поскольку на законодательном уровне цифровые деньги не определены в качестве товара.

В настоящее время цифровая валюта не рассматривается как валюта или ценные бумаги, поэтому не подлежит обычному пересчету изза изменения курса денег. Действующим законодательством предусмотрена возможность получения ФНС от Росфинмониторинга информации о выявленных финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС из бюджета, преднамеренного банкротства и нарушений валютного законодательства Российской Федерации.

По поручению Президента РФ до 1 июля 2018 г. ЦБ и правительству предстоит описать в законодательстве статус криптовалют, понятия технологии распределенных реестров (блокчейна), а также токена и смартконтракта. Регуляторы должны выработать требования к майнингу (вычислению криптовалют на ITоборудовании) и ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют).

Украина

Проекты законов по урегулированию рынка криптовалют находятся на стадии обсуждений. Поэтому в настоящее время к криптовалютным операциям в Украине применяются стандартные правила налогообложения. Доход физического лица, полученный в виде цифровой валюты, облагается налогом по стандартной ставке 18%, а прибыль юридических лиц — в зависимости от системы налогообложения такого лица. Также, как и в России является спорным вопрос об уплате налога на добавленную стоимость, т.к. криптовалюта не определена в качестве товара на законодательном уровне.

США

В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. С 2014 года Налоговая служба США (Internal Revenue Service, IRS) определила криптовалюту как собственность (property), операции с которой должны облагаться налогами (в том числе и майнинг) в соответствии с принципами, применяемыми к налогообложению собственности. Таким образом, заработные платы, выплачиваемые работникам в криптовалюте, являются объектами федерального подоходного налога (Federal Income Tax Withholding) и налогов на заработную плату (Payroll Taxes). Налоговая база по зарплате в биткоинах исчисляется исходя из курса криптовалюты на дату платежа. Платежи за услуги контрагента по гражданскоправовому договору в цифровой валюте также облагаются налогами. Налоговые резиденты США, реализующие товары и услуги в обмен на криптовалюту, обязаны включать стоимость полученных биткоинов в ежегодную налоговую декларацию. Она рассчитывается на основе справедливой рыночной цены в долларах США на дату получения (т. е. обменного курса в тот день).

Характер прибыли или убытков от продажи или обмена криптовалюты зависит от того, является ли виртуальная валюта основным активом налогоплательщика. В соответствии с разъяснениями IRS криптовалюта рассматривается как капитальный актив, аналогично акциям, облигациям и другим инвестиционным инструментам, поэтому налогоплательщик обязан учитывать прибыли и убытки при исчислении налогооблагаемой базы. Прибыль возникает в случае, когда цена продажи в долларах США превышает скорректированную стоимость покупки. Убыток возникает, когда цена продажи ниже, чем скорректированная стоимость покупки. Майнинг, т.е. добыча биткоинов (токенов) на собственном оборудовании, также подлежит налогообложению. Майнер обязан включить справедливую рыночную стоимость добытой криптовалюты в свой годовой валовой доход.

Информация о платежах в криптовалюте должна подаваться в соответствующие органы (IRS). Доходы, полученные физическим лицом в криптовалюте, и другие объекты налогообложения должны быть задекларированы в долларах. К резидентам, которые нарушили налоговое законодательство, могут быть применены штрафные санкции. Контроль будет осуществляться на основании подробного учета всех транзакций с биткоинами. Так, в декабре 2016 года Федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния разрешил Налоговой службе (IRS) запрашивать данные о биткоинтранзакциях пользователей Coinbase. С 1 января 2018 года вводится запрет на обход уплаты налогов с использованием криптовалют, все операции подлежат налогообложению.

Канада

Оплата товаров или услуг с помощью криптовалюты подлежит налогообложению как бартерная сделка. В случае продажи цифровой валюты взимается подоходный налог (Income Tax), налог на прибыль (Corporation Income Tax) или же налог на прирост капитала (Capital Gains Tax). Криптовалюта, полученная в результате майнинга, который осуществлялся в коммерческих целях, облагается подоходным налогом (Income Tax). Определение коммерческой составляющей осуществляется в каждом конкретном случае отдельно. Подлежит налогообложению и полученная в криптовалюте заработная плата работника.

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) предоставила регистрацию инвестиционной фирме Cryptocurrency First Block Capital Inc., основанной в Ванкувере, которая предлагает инвестиционные услуги, направленные на новый класс цифровых активов. Таким образом, финансовые регуляторы Канады ищут активные подходы к компаниям, которые стремятся создавать продукты и услуги на основе технологии блокчейн.

Виды мошенничества в Канаде: мошенники представляются сотрудниками Канадского агентства по доходам и угрожают жертвам арестом за неоплаченные налоги, если они не отправят средства с использованием банкоматов биткойнов (уже потеряно 267 000 долларов США).

Евросоюз

Европейский Центробанк классифицирует криптовалюту (в частности, биткойн) как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. В 2017 г. в Директиву ЕС о борьбе отмыванием денежных средств были внесены изменения, направленные на снижение риска использования виртуальных валют для отмывания преступных доходов. Провайдеры криптовалютных сервисов и «платформы виртуальных валют» должны следовать тем же требованиям по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций, что и банки, и другие кредитные и финансовые организации. В ноябре 2015 года Европейский суд (European Court of Justice) Европейский суд постановил, что биткоины не служат никакой другой цели, кроме выполнения платежей, и что НДС при покупке или продаже биткоинов (в Европе) отсутствует, несмотря на отсутствие юридического статуса валюты. Другие операции могут облагаться налогами, например, подоходным или налогом на прирост капитала. Порядок налогообложения криптовалют и операций с ними регулируется национальным законодательством государств – членов ЕС в зависимости от природы криптовалютной операции.

В Норвегии криптовалюта облагается налогом на прирост капита ла (Capital Gains Tax) по ставке 24% и налогом на богатство (Wealth Tax), освобождается от НДС. В Болгарии цифровая валюта рассматривается как финансовый инструмент и облагается соответствующими налогами. В Австрии криптовалюта рассматривается налоговыми органами в качестве нематериального актива, а ее майнинг — как операционная деятельность. Следовательно, доход, полученный в результате ее отчуждения, облагается подоходным налогом (Income Tax). В Швеции криптовалюта облагается налогом на прирост капитала по ставке в 30%.

Германия

В Германии биткоин является разновидностью частных денег (с 2013 г.), аналогом других инвестиционных инструментов, таких как акции или облинации. Что касается налогообложения, то удерживается налог на прирост капитала по ставке 25%, и только в том случае, если прибыль была получена в течение одного года после получения биткоинов. В случае, если продажа биткоинов будет осуществлена более чем через год после покупки, то она не будет облагаться налогом на прирост капитала, а сама сделка будет рассматриваться как «частная продажа».

Финляндия

В 2013 году налоговые органы Финляндии выпустили специальную инструкцию для налогообложения криптовалют. Виртуальные валюты не должны были считаться «настоящими, официальными валютами», оставаясь в то же время легальным платежным средством. Инструкция предполагала два основных подхода к налогообложению доходов от операций с криптовалютами в зависимости от вида деятельности.

При совершении инвестиционных или биржевых операций доходы и расходы расценивались как прирост или уменьшение капитала. В этом случае стоимость полученных биткоинов приравнивалась к их цене на бирже в момент приобретения. При этом потери от такой деятельности не подлежали отнесению к расходам в налоговой декларации.

Когда налогоплательщик получал биткоины в качестве дохода от майнинга, налоговые органы предполагали облагать монеты как обычные доходы. Цена монет определялась по текущему курсу на бирже. Компании, продающие товары и услуги за биткоины или другие криптовалюты, должны были оплачивать налоги на прибыль, исходя из биржевых котировок на день получения монет. Если же цена на бирже была не доступна (если монета ещё не торговалась на бирже), принималась цена, оговоренная контрагентами в документах по купле-продаже. Издержки в криптовалюте могли быть отнесены к расходам в декларации.

В ноябре 2014 года, почти за год до соответствующего решения Европейского суда, финские регуляторы признали биткоин финансовым сервисом, которому не дается юридический статус валюты, освобожденным от налога на добавленную стоимость.

Великобритания

В 2014 году Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (Her Majesty's Revenue and Customs, далее — «HRMC») опубликовало аналитический документ (policy paper) относительно налогообложения операций с криптовалютой. В соответствии с ним доход, полученный в результате майнинга цифровых денег (токенов) и их обмена на фунт стерлингов или другую валюту, не должен облагаться налогом на добавленную стоимость (Value Added Tax). Но НДС должен взиматься с поставщиков любых товаров или услуг, проданных за криптовалюту. Стоимость товаров или услуг, облагаемых НДС, должна соответствовать стоимости криптовалюты в фунтах стерлингов на момент проведения такой операции. В зависимости от ситуации доход (прибыль) субъекта хозяйствования облагаются налогом на прирост капитала (Capital Gains Tax), а так же корпоративным (Corporation Tax) и подоходным (Income Tax) налогами.

В апреле 2016 года был опубликован план (Action Plan) Казначейства по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В документе Казначейство предложило применять законодательство в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, по отношению к биржам и другим криптовалютным компаниям, осуществляющим обмен валют. Вместе с тем к компаниям, которые предоставляют криптовалютные кошельки пользователям, но не оказывают услуги по обмену цифровых валют, такое законодательство применяться не должно.

Швейцария

В этой стране криптовалюта представляет собой активы, а не ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений (лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу криптовалют (в частности, биткоинов) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных средств.

Япония

Криптовалюты официально признаны законным платежным средством в апреле 2017 г. Несколько крупных ритейлеров теперь принимают биткойн в качестве оплаты. Понятие криптовалюты разграничено с понятием электронных денег, криптовалюта признается не денежным средством, а оборотоспособным активом, который может быть использован в качестве платежного средства. При этом операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются местным аналогом НДС.

Криптовалюты приравнены к активам, которые могут использоваться для осуществления платежей и передаваться в цифровом виде. Поступления от операций с биткоинами, токенами считаются доходами от ведения бизнеса и облагаюся по соответствующим ставкам налогами на Доход, полученный физическим лицом в качестве криптовалюты, подлежит обложению подоходным налогом (Income Tax), а прибыль юридического лица в цифровой валюте — налогом на прибыль (Corporate Tax).

Китай

Законодательство Китая не содержит специальных правил налогообложения цифровой валюты и операций с ней. Криптовалюта определена как виртуальный товар (virtual commodity), неденежный цифровой актив, а не валюта. Таким образом, продажа цифровых денег может облагаться налогом на добавленную стоимость (Value added tax), а доход и прибыль в криптовалюте подлежат обложению налогом на прибыль (Corporate Tax), подоходным налогом (Individual Income Tax) и налогом на прирост капитала (Capital Gains Tax). С сентября 2017 г. действует запрет на публичное размещение криптовалюты. При этом в Китае разрешены хранение криптовалют для физлиц и операции с криптовалютой между ними.

Сингапур

Криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Операции с ними могут облагаться местным аналогом НДС. Сам статус криптовалюты детально не урегулирован, но есть правовое регулирование отдельных видов деятельности, связанных с обращением криптовалюты. В частности, Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило ряд нормативных документов, регулирующих публичное размещение цифровых активов (токенов), а также торговлю ими.

ОАЭ

В октябре 2017 г. правительство АбуДаби выпустило базовое руководство в отношении криптовалют и их публичного размещения. Майнинг или спотовые сделки в виртуальных валютах сами по себе не являются регулируемой деятельностью. Любые лицензированные компании, предоставляющие или использующие виртуальные валюты для финансовых услуг, обязаны придерживаться существующих законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Аргентина

Одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, которая определяется как «цифровое воплощение ценности, которая может использоваться для электронной коммерции и чьи функции состоят в том, чтобы сформировать среду обмена и/или единицу учетной записи и/или хранилища стоимости». В июле 2014 г. департамент финансовой информации Аргентины (UIF), уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях в UIF.

Австралия

В Ав­стра­лии опе­ра­ции с уча­сти­ем бит­ко­и­нов и дру­гих крип­то­ва­лют под­па­да­ют под опре­де­ле­ние бар­тер­ных со­гла­ше­ний. Для целей на­ло­го­об­ло­же­ния бит­ко­ин рассматривается как актив, а не как пла­теж­ное сред­ство или ино­стран­ная ва­лю­та. Доход и прибыль, полученные от сделок с цифровой валютой, облагаются налогами: подоходным налогом (Income Tax) и налогом на прибыль (Corporate Tax). Ком­па­нии, осу­ществ­ля­ю­щие тран­зак­ции в бит­ко­инах, обя­за­ны со­от­вет­ству­ю­щим об­ра­зом до­ку­мен­ти­ро­вать, за­пи­сы­вать и ука­зы­вать даты опе­ра­ций. Ком­па­нии, по­лу­ча­ю­щие бит­ко­и­ны в виде пла­те­жей, долж­ны ука­зы­вать их сто­и­мость в ав­стра­лий­ских дол­ла­рах и рас­смат­ри­вать как обыч­ный доход. Опе­ра­ции с бит­ко­и­на­ми для лич­ных целей осво­бож­да­ют­ся от на­ло­го­об­ло­же­ния в сле­ду­ю­щих слу­ча­ях:

когда биткоин используется в качестве платежа за товары и услуги для личного потребления,

когда размер сделки не превышает 10 тыс. австралийских долларов.

До­бы­ча бит­ко­и­нов и обмен для ком­мер­че­ских целей в Ав­стра­лии счи­та­ет­ся бир­же­вой тор­гов­лей и об­ла­га­ет­ся со­от­вет­ству­ю­щи­ми на­ло­га­ми.

Если цифровая валюта используется в качестве инвестиций, необходимость уплаты налога на прирост капитала (Capital Gains Tax) не возникает. В Австралии существует легальная возможность выплачивать заработную плату в криптовалюте, но только при обоюдном согласии работодателя и сотрудника и наличии договора между ними.

Гонконг

Налоговое законодательство не содержит специальных норм относительно налогообложения криптовалюты и операций с ней. Нет и каких-либо разъяснений регуляторов по этому поводу

Таиланд, Бангладеш, Эквадор, Вьетнам и Боливия пошли по пути полного запрета использования криптовалют.

